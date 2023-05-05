新华社北京5月5日电（记者徐壮）记者5日从教育部获悉，为营造良好校外培训消费环境，切实维护学生及家长合法权益，教育部、中国消费者协会近日印发通知，于2023年5月至6月，在全国开展校外培训“平安消费”专项行动。

通知提出，通过开展专项行动，进一步遏制校外培训过高收费和过度逐利行为；全面预防“退费难”“卷钱跑路”等问题，有效解决学生家长合理退费诉求；坚决防治无资格资质、无质量保证、无安全保障的学科类隐形变异培训；整体提升学生家长消费保护意识，切实维护让人民群众放心、安心、舒心的校外培训消费环境。

专项行动聚焦六项重点任务：一是规范培训收费行为，坚持校外培训公益属性；二是强化校外培训预收费资金监管，守护学生及家长缴费安全；三是加快化解校外培训消费纠纷，有效解决学生及家长合理退费诉求；四是加强校外培训机构安全排查，营造健康安全的消费环境；五是加强消费教育指导，整体提升学生及家长消费保护意识；六是坚决查处各类违规培训行为，有效防治无资格资质、无质量保证、无安全保障的学科类隐形变异培训。

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