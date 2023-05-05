4月27日下午，由中国职业技术教育学会（以下简称学会）主办，德育工作委员会、党建工作委员会、职业教育文化自信工作委员会联合承办的2023年学术年会分论坛一成功举办。分论坛主题为“立德树人：培养现代化建设人才”。

论坛聚焦培养现代化建设人才话题，凝聚政产学研行各界专家学者和行业企业代表，共同探讨新时代“大思政课”建设的创新之路，贯彻落实立德树人根本任务，培养社会主义合格建设者和可靠接班人。中国职业技术教育学会副秘书长刘宝民主持会议。来自职院院校、科研机构、行业企业等单位的31500余名代表在线参会。

国家教材委委员、大中小学德育工作一体化专家委员会主任韩震作“加强和完善中职思想政治教育的思考”主题报告。报告分为思想政治教育必须回答时代之问、参照课程标准研制对标党的创新理论、做到大中小学思想政治教育一体化考虑等三个部分。报告系统梳理我国培养堪当民族复兴大任时代新人是中国特色社会主义进入新时代的要求、是国际竞争的要求，深入解读当今世界面临的主要矛盾、思想政治课程标准研制的问题、重视劳动教育在教育体系中的基础性地位，落实“五育并举”大中小学思想政治教育一体化的内涵逻辑。

教育部职业院校德育工作处副处长刘俊作“坚持育人为本，加强职业院校德育和思想政治教育”主题报告。刘俊指出，加强职业院校德育和思想政治教育工作要统筹推进“大思政课”建设，坚持价值引领、实施三全育人、建优校风，规范学生管理，筑牢学校学生德育防线。他强调，要狠抓落实，“一个强化、两个主抓、两个突出、两个坚持”。即强化党建引领，抓好课堂教学主渠道、抓牢活动育人主战场，突出三全育人、五育并举，坚持做好心理健康工作、校园安全工作，两手抓双促进。

山东城市建设职业学院党委书记、中国职业技术教育学会党建工作委员会执行主任花景新作“党建引领大思政课建设的思考”主题报告。他指出，党的领导是高校思政课建设坚持正确政治方向的根本保障，加强“大思政课”建设必须坚持党的领导。报告分享了以“政治引领”为核心，以“队伍建设、课堂教学、实践育人、以文化人”为驱动的“一核四驱”建设模式，以高质量党建推动“大思政课”建设，培育新时代鲁班传人。提出强化党建引领，构建协同一体的工作机制；注重共享共建，汇聚开放多元的育人资源；坚持守正创新，打造新时代“思政金课”。

长沙职业技术学院党委副书记罗慧玲作“雷锋精神在职业院校的传承——培育雷锋式职业人”主题报告。她分析雷锋报效祖国、服务人民，爱岗敬业、精益求精，积极主动、团结协作的优秀品质，介绍雷锋精神融入高职人才培养“四融四长四通”育人模式，包括融入理念、长入信念，“校地联通”营造文化育人环境；融入课程、长入专业，“理实融通”开发课程育人资源；融入日常、长入行为，“育训互通”推进实践育人工程；融入评价、长入标准，“创评贯通”健全管理育人机制。

山东商业职业技术学院马克思主义学院院长王岳喜从课程开设情况、课程建设情况以及如何提高课程的针对性和实效性三个方面进行了介绍，分析了高职高专思政课教师面临的挑战和压力，提出从集体备课，深入交流研讨；全面学习，提升理论水平；加强培训，提升教学能力，注重实践，构建“大思政课”建设格局等方面提升教学针对性和实效性。

宁波建设工程学校副校长林娅作“中职学生心理健康教育的探索”主题报告。她指出，心理健康教育要寻找一条能让学生内心得到希望的路，一条能让内心希望变为现实的路。要营造充满希望感的心理氛围，构建起学生内在驱动、螺旋上升的成长动力机制。她分享了以“希望”教育理念为引导，从拓展情绪感知体系、重构生涯课程体系、塑造实践体验体系、创设正向组织体系四个方面，建构“HOPE”心育模式的经验做法。

无锡科技职业学院院长孙兴洋作“创造新一体化模式，打造文化校园”主题报告。他指出，文化校园是校园文化的高级形态，是校园文化的理性探索与价值追求，是校园文化的神与脉。分享了学校文化校园的建设做法，即确立“紧扣双循环、紧贴增长极、促进一体化”发展理念，提出“聚焦高水平，服务学生成长成才成人”；聚焦高质量，服务开发区发展”的办学初心和价值追求，通过“四调”举措，培养“四有”新人，达到“四方”满意，打造“四共”职业教育命运共同体。

北京市商业学校党委书记程彬作题为《筑牢党的领导根和魂，以高质量党建引领学校高质量发展》主题发言，分享了学校坚持党的全面领导，落实党委领导的校长负责制，把牢社会主义办学方向，坚持国企主办中职学校办学定位，实施三大发展战略，构建“三多”办学格局，打造紧密互动、发展共赢的“祥龙产教共同体”，涵养文化生态以文化人，切实履行把方向、管大局、抓班子、带队伍、作决策、保落实使命职责。他总结了学校多年来坚持党委领导的校长负责制的四方面认识，即：全面领导是核心要义，制度机制是根本保障，以师生为中心是基本要求，高质量发展是首要任务。

(责编：李依环、孙竞)