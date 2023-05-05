洪向华 于欢

原标题：坚守育人底色 培养时代新人

青年是社会发展中最有活力、最富生机、最具朝气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。新时代，坚守育人底色，赓续青年奋斗之志，培养堪当民族复兴重任的时代新人，方能持续为祖国和人民贡献青春与智慧。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。回望历史，青春的使命担当，是“外争国权，内惩国贼”的抗争，是“收复失地，还我河山”的激愤，是“团结起来，振兴中华”的实干。百年来，一代代中国青年前赴后继、笃行不怠，为中国革命、建设与改革付出了艰苦卓绝的努力，谱写出壮丽的青春之歌。传承红色基因、赓续红色血脉，进入新时代，对青年群体的培养更要倾注极大热忱。塑造走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，必然要关注青年前沿问题，持续把握青年理想信仰的根植、人才强国战略的实施、青年社会心态的演变、农村青年教育的发展等方面最新情况，多层次、多维度探讨时代新人塑造的方法途径，以此助力青年奋进新征程、建功新时代，为实现中华民族伟大复兴凝心聚力。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，在新的伟大征程上，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。对于当代中国青年而言，他们与新时代同向同行，既面临着建功立业的时代机遇，也承担着责无旁贷的时代使命，因而教育工作必须把牢定星盘、把准方向标，帮助青年正确认识个人价值与国家需要、历史使命与时代担当之间的关系，引导其坚定不移听党话、跟党走，用党的实践创造和优良作风启迪智慧、润泽心灵、砥砺品格，用党的科学理论和路线方针武装头脑、推动工作、指导实践，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人，在青春的赛道上奋力奔跑，将最好的成绩奉献给祖国，不负韶华，不负时代，不负人民。

青年是标记时代最敏锐的“晴雨表”，时代的责任担当赋予青年，时代的光荣成就属于青年。新时代坚守育人底色，要以“组合拳”的方式实现立体化培育，通过多类途径与策略增强广大青年做中国人的志气、骨气、底气，做到立大志、明大德、成大才、担大任。要引领他们更加紧密地团结凝聚在党的周围，接过时代的接力棒，以时代新人之姿投身于中华民族伟大复兴新征程。在实践中，坚持用脚步丈量祖国大地，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，以青春之我、奋斗之我逐梦时代，用踏实肯干、不畏艰险的昂扬斗志兑现“请党放心、强国有我”的青春誓言，不断为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，将真切奋斗融入党和人民事业。这样的青年，必然大有可为，也必将大有作为。

社会变迁赋予新时代青年以时代特征，研究把握青年群体成长规律的内在逻辑，着力塑造青年将个人追求融入国家发展的主体自觉，促使其在祖国的万里长空放飞青春梦想，用青春的力量、青春的涌动、青春的创造，打拼出一个更加美好、更加强大的中国，是当代学者的光荣使命。让我们一起为之努力。

（作者：洪向华、于欢，分别系中央党校〔国家行政学院〕科研部副主任、教授，中央党校〔国家行政学院〕党建部博士）

（项目团队：记者 李晓 王斯敏）

(责编：李依环、孙竞)