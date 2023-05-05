原标题：青春正当时 奋进不停歇

有这样一些青年，青春是这样度过的：在乡村带动农民致富，在社区宣讲党的创新理论，在车间工厂钻研节能降耗，在职业学校为学生传授手艺，在实验室刷新医学影像分辨率极限，在体育赛场上拼尽全力……

有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，他们用坚韧的奋斗，让青春闪光。

奋斗青春 与时代同频共振

“五一”假期，“90后”返乡创业青年梁祥会家的农家乐生意红火。梁祥会经营的农家乐位于广西百色市乐业县新化镇百坭村，也是“七一勋章”获得者黄文秀生前担任驻村第一书记的地方。受到黄文秀精神的感召，越来越多的年轻人来到这里，把青春投入乡村振兴建设。

出生于1994年的黄思薇，和黄文秀同为广西百色的壮族女孩，2021年成为百坭村驻村工作队员。驻村两年来，她积极带动村里产业发展，帮助群众持续增收。

“只有向下沉淀，才能向上提升。乡村振兴离不开年轻人，要顺应时代之需，把个人的理想追求融入党和国家事业之中。”黄思薇说。

到人民群众中去，到新时代新天地中去。与时代同频共振，成为当下很多青年人的主动选择和人生理想。无论是在基层社区，还是在课堂内外，都闪现着青年奋斗的身影。

“钱不会从天上掉下来，咱们的发展靠的是啥？”5月1日，浙江龙游县詹家镇浦山村的一场理论宣讲活动中，8090新时代理论宣讲团成员陈昕正在宣讲《“八八战略”到底是什么》。陈昕用当地人熟悉的春茶采摘、龙游商帮等例子，生动讲述了“八八战略”如何改变当地人的生活。

8090新时代理论宣讲团是在浙江龙游县由各行各业“80后”“90后”优秀青年组成的宣讲团，他们用年轻人的视角和表达方式，将党的创新理论讲解得生动有趣，飞入寻常百姓家。

“党的创新理论是青年成长成才的最好养分，新时代的伟大征程是青年施展才干的广阔舞台。”宣讲团成员杨露说。

火热青春 在产业熔炉淬炼

奋斗是青春最亮丽的底色，在祖国大地的各个角落，田间地头、工厂车间，处处都有青年人奋斗的身影。

5月1日，河钢集团邯钢公司邯宝炼钢厂转炉车间内，炉火熊熊、钢水翻滚。唐笑宇来到转炉操作台前跟踪生产情况，叮嘱同事们要控制好转炉中间氧、出钢温度等指标。

38岁的唐笑宇是河钢集团邯钢公司邯宝炼钢厂特档技术主管、转炉车间副主任，在基层生产一线不断创新，从上料工成长为技术带头人。

从梦想“成为全厂最好的炼钢工”，到获得世界级技能大奖，再到当选党的二十大代表，唐笑宇在炼钢厂里追逐梦想。他不断摸索创新冶炼工艺，为企业节本增效。在第12届世界模拟炼钢挑战赛总决赛上，唐笑宇夺得职业组冠军。

和唐笑宇一样，站在世界级比赛最高领奖台的技能人才，出现了越来越多的中国青年。

出生于1998年的宋彪，是江苏省常州技师学院智能装备学院的一名专业课教师。他19岁在该校读书时便在第44届世界技能大赛上捧回最高奖“阿尔伯特·维达尔奖”，成为首位获得该荣誉的中国选手。

“新时代的青年，机遇无限，人人皆可成才。”从学生到留校任教，宋彪执着热爱着职业技能教育。最让他骄傲的是，他指导的一个学生，获得了世界技能大赛铜牌。

平凡岗位亦可有大作为，工厂车间里也有广阔天地。宋彪和唐笑宇，也都凭借着专业技能分别获得第23届、第26届“中国青年五四奖章”。

激扬青春 在挑战中突破极限

以“米粒雕花”的超高分辨率构建大脑的时空发育图谱，为胎儿大脑刻画精细结构图；研发3D高分辨率弥散磁共振成像技术，实现了高场下活体大脑0.1毫米和离体大脑0.03毫米的超高分辨率“活体显微镜”……今年38岁的吴丹是浙江大学生物医学工程与仪器科学学院党委委员、生物医学工程系主任，今年被授予第27届“中国青年五四奖章”。

“为了让医生看得更清楚，她不断刷新医学影像分辨率和成像速度的极限。”这是麻省理工科技评论专家对吴丹的评价。近年来，吴丹致力于前沿磁共振成像技术研发，实现了成像尺度从宏观到介观到微观的逐步突破。

成长之路不总是一帆风顺，遇挫时永不气馁，是青年人的勇气和坚持。无论是在实验室突破科学的极限，还是在运动场挑战身体的极限，他们在攻坚克难中追逐梦想。

冬季两项3金、越野滑雪3金、公开接力1金，在今年2月举行的河北省第十届残运会冬季项目比赛中，刘梦涛一举夺得7枚金牌。2022年3月，刘梦涛在北京2022年冬残奥会中为中国赢得2金1铜的佳绩——冬季两项男子短距离坐姿铜牌、男子中距离坐姿金牌和男子长距离坐姿金牌。

“现在不努力，还要青春干什么？”刘梦涛在微信签名这样写道。

今年22岁的刘梦涛出生于河北邯郸临漳县西羊羔乡刘羊羔村，幼年遭遇的一场疾病让他失去了正常行走能力。被选拔为残疾人运动员后，刘梦涛不断挑战身体极限，夏天滑轮、冬天滑雪，时常摔得鼻青脸肿，但他不怕苦、不服输。“我也曾畏难退缩过，但我相信只要不放弃，努力就不会白费。”刘梦涛说。

青春正当时，做新时代的奋斗者，奋进的样子最青春。

（新华社北京5月4日电 执笔记者：杨洋；参与记者：张璇、朱涵、徐海涛、赵鸿宇、陆华东）

(责编：李依环、孙竞)