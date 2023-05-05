本报记者 李 贞

日前，四川大学教育基金会收到了一笔特殊的捐款。这笔捐款的来源有些不一般——捐款人名叫陈祥麟，他是四川大学历史文化学院的一名2019级在校本科生。

据人民日报微信公众号报道，2020年，在四川大学创新创业政策的支持下，陈祥麟自己创业，开办了一间舞蹈工作室。如今，他带着初步的创业成果来向学校汇报，并将创业后的第一笔捐款赠予母校。陈祥麟说：“向学校教育基金会捐款，是我一直以来的心愿，现在终于如愿以偿。”

陈祥麟创业的动机源于对舞蹈的热爱。“我很喜欢跳舞，之前很希望可以找一个地方深入学习。但是校外的舞蹈工作室都比较远，价格也相对较高。我就想，要是校内能方便地学舞就好了。”于是，他萌生了在校内创办舞蹈工作室的想法。

2020年，陈祥麟和志同道合的朋友一起规划、制作了创业方案，参加了四川大学江安校区i创街的学生创新创业团队选拔，并最终通过入驻答辩，开起了一家校内舞蹈工作室。

工作室成立之初，遭遇了一系列困难。很多同学对舞蹈教学课程不了解，工作室很难招到学生，聘请的老师也纷纷因为学生太少而选择离开。但陈祥麟和团队不愿放弃，他们亲自体验每个任课老师的课程，了解每个同学上课后的反馈，还邀请舞者开设免费公开课，在校内举办各类舞蹈活动……

学校也提供了很大支持。不仅房租、水电全免，还通过开设创业讲座，给予陈祥麟及时、专业的指导，并为他提供了运营、法务等方面的详细建议。

最终，陈祥麟的舞蹈工作室运营步入正轨，实现了盈利。

对于学校所提供的帮助，陈祥麟一直心怀感恩。在创业小有所成时，他便打算通过捐款回馈母校。陈祥麟说，希望这份绵薄之力能将自己在创业过程中感受到的善意传递下去，带动更多有梦想的同学加入创新创业的浪潮。

目前，陈祥麟的舞蹈工作室还为50余名同学提供了实习和勤工助学岗位。陈祥麟表示，未来工作室将继续服务好母校师生，为更多同学提供实践机会，并给其他有创业想法的同学提供力所能及的帮助。

许多网友为陈祥麟点赞。网友“孙丽莉”留言说：“心底有梦，眼中有光，加油！”网友“小刘”说：“有理想、懂感恩，这样的青年真的很棒，活出精彩的人生！”网友“Joy”说：“当代大学生这种勇于挑战、务实创新的精神和感恩的情怀，很值得鼓励。”

(责编：孙竞、李依环)