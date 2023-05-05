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澳门举办系列活动弘扬五四精神

2023年05月05日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门5月4日电  （记者富子梅）澳门特区政府教育及青年发展局4日起举办一系列活动，以丰富多样的方式传达和弘扬五四精神，培养青年学生爱国爱澳情怀。

　　当日清晨，“澳门学界五四青年节升旗仪式”在澳门理工大学体育馆举行。来自澳门39个校部学生组成的学界升旗队负责升旗仪式，澳门5所学校的合唱团领唱国歌，并由学生代表演讲，阐释对五四精神的领会。

　　纪念五四运动104周年系列活动同日在澳门科学馆启动，出席启动仪式的教青局局长龚志明寄语澳门青年，要继承和发扬五四精神，勇于创新，提升综合素质，在新时代发扬爱国精神。

　　系列活动由教青局联同80多个团体组成的筹备委员会合办。活动筹备委员会主席邓文基表示，将务实开展各项活动，以新时代的五四精神，继续引领青年着力推进粤港澳大湾区及横琴粤澳深度合作区发展，助力澳门青年融入国家发展大局。

　　据教青局介绍，系列活动包括制作以五四运动为主题的微电影、五四精神研讨会、横琴粤澳深度合作区现况与发展机遇讲座，以及竞技活动和交流活动等。

(责编：孙竞、李依环)

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