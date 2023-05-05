据新华社维也纳电 （记者刘昕宇、于涛）以“尼山传千载 岱海连世界——全球文明倡议的生动故事”为主题的2023年维也纳联合国中文日系列活动近日在奥地利维也纳联合国城拉开帷幕。

本次活动由中国常驻维也纳联合国代表团和山东省人民政府联合主办。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松在开幕式致辞表示，中文作为联合国6种正式语言文字之一和世界上使用人数最多的语言之一，在积极传递联合国声音和主张、保障联合国有效运转、促进各国沟通交流、推动多边主义方面发挥了积极作用。他呼吁高举真正的多边主义旗帜，坚守联合国宪章宗旨和原则，共同做维护文明多样性的行动派、人文交流合作的推动者、全球开放发展的实干家。

与会国际组织负责人等先后致辞，热烈祝贺中文日系列活动开幕，强调中文作为联合国工作语言之一的重要地位，及其为增进国际理解合作发挥的重要作用。他们盛赞中华文化丰富深邃内涵和对促进人类文明进步发挥的积极作用，表示维也纳各国际组织支持多边主义和多样文明，重视中国在维也纳多边外交中的重要地位，期待与中方加强各领域务实合作。

当天活动现场举办了山东主题图片展、中国书画展、汉字展等一系列展览。在开幕式演出环节，山东艺术家现场演奏《沂蒙山小调》《茉莉花》《花好月圆》等中国传统民乐曲目，博得满堂掌声。

据悉，本次中文日系列活动将持续至5日，还将举行尼山世界古典文明论坛、中医医学讲座等活动。

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