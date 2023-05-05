据新华社成都5月4日电 （记者陈地）为迎接成都大运会，同时庆祝五四青年节，主题为“青春有约 唱响大运”的五四青春歌会4日在成都大学体育馆欢乐唱响。

当日，来自北京大学、清华大学、上海交通大学、厦门大学、四川大学等全国50所高校的1000余名学生同台唱响大运歌曲，呈现了一场释放青春活力的视听盛宴。

据活动主办方相关负责人介绍，此次青春歌会分为青春、律动、绽放、梦想4个篇章，传递大家对成都大运会的期待和信心，共迎青春盛会。

日前，成都大运会音乐情景主题片《门》也正式上线，该片由在成都的高校师生演出，讲述了1991年至2019年历届大运会举办期间，大学生对赛事的关注，呈现了不同时代年轻人身上共同的青春、活力和对运动的热爱。

“很荣幸参与这次拍摄，大运会是成都的盛会，更是所有青年人的逐梦场。此次拍摄虽然时间很短，但是镜头内外带来的体验与感悟，将成为我人生中的宝贵经验，也希望成都大运会举办成功！”四川音乐学院参演学生陈万亿激动地表达了自己的拍摄感受和对大运会的美好祝福。

据悉，除了参演学生，来自成都各大高校的“青春领跑人”、大运会志愿者等朝气蓬勃的身影也出现在片中。“正是有了青年大学生们对大运会的支持，以及他们的默默付出，我们爱成都、迎大运的氛围才越来越浓厚。”该片主创张龙说。

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