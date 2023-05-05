新华社北京5月4日电 （记者黄玥、冯家顺）记者4日从共青团中央获悉，今年五四青年节期间，各级共青团组织围绕“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题，组织开展了一系列活动，唱响青春主旋律。

共青团中央、全国青联4日上午在京举办第27届“中国青年五四奖章”暨2022年度“两红两优”颁奖活动，激励广大青年向榜样看齐。4日下午，“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”全团示范性主题团日活动在中国航天科技集团公司中国空间技术研究院举行，来自航天、消防、教育等领域的青年代表讲述青春故事、分享奋斗感悟。

传承五四精神、勇担青春使命。在共青团南京市浦口区委举办的主题团日活动上，南京审计大学话剧社的青年学生们带来话剧《破晓》，带领大家回顾五四运动光荣历史。扬州市各级团组织开展主题调研启动仪式，号召共青团员继承和发扬老一辈革命家深入基层调查研究的优良作风，增强做好调查研究的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

传播党的声音，传递青春力量。海南大学“自贸港新青年宣讲团”与海口云洞图书馆联动，开展走出校园的主题宣讲。湖南共青团“80、90、00”青年讲师团走进社区等开展主题宣讲，将大道理化为小故事娓娓道来。

同时，各级共青团组织开展了先进集体、先进个人表彰活动，并通过情景剧演出、主题宣讲等多元活动形式，充分展现青年奋进新征程、建功新时代的青春风采。

在网络上，形式多样的新媒体作品汇聚起一股青春力量。共青团江西省委制作推出《追光新青年·我的青春宣言》五四主题H5，引导青年发出自己的青春宣言。共青团吉林省委邀请10位青年讲师，精心录制“让党的二十大精神‘声’入人心”系列微团课，集中推出带有青年元素的新媒体作品。

据了解，五四青年节前后，天津、安徽、河北、浙江等地团组织聚焦青年的“急难愁盼”，围绕就业创业、婚恋交友、技能培训等方面，通过问卷调查、座谈交流、创新创业大赛、招聘会等方式，为青年成长成才搭建平台、创造机会。

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