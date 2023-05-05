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“双师素质课堂”创新帮扶形式

农村娃家门口上好学

本报记者  郁静娴
2023年05月05日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　生动视频、精彩讲解、有趣手工，线上老师讲解课程要点，线下教师配合指导学习……在内蒙古自治区卓资县，越来越多的乡村孩子可以与城市孩子同上一门课、同享优质教育资源。近年来，北京市朝阳区持续加强教育帮扶力度，为卓资县提供优质的教育教学资源。

　　据介绍，“双师素质课堂”依托北京一流教师提供的优质教学内容和授课方式，通过人工智能、大数据等数字教学平台，促进优质教育资源共享可及。目前，“双师素质课堂”已经在朝阳区结对帮扶的内蒙古自治区科左后旗、察右后旗、卓资县等区域进行试点，共开设118个班级或社团，服务4270余名学生。

　　据了解，朝阳区把教育帮扶作为东西协作和对口支援的重点举措，依托优质教学资源，组织开展“组团式”教师帮扶，这一东西部协作教育精准帮扶案例入选全球减贫案例。今后，朝阳区将继续深化“双师素质课堂”试点，尽可能为帮扶地区提供更多高质高效的教育服务，让乡村孩子们在家门口上好学，助力全面推进乡村振兴。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 18 版）
(责编：孙竞、李依环)

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