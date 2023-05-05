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培养更多基础研究后备人才（新论）

辛  兵
2023年05月05日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　基础学科人才特别是拔尖人才是国家长远发展的战略力量。习近平总书记强调：“必须下气力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台，让更多基础研究人才竞相涌现。”作为我国自主培养基础研究人才的一项内容，2013年启动实施的“中学生英才计划”，通过选拔优秀中学生走进大学，在名师指导下感受科研魅力、提高创新能力、树立科学志向，探索了一条大学和中学联合发现、培养基础学科创新后备人才的新路。

　　实现高水平科技自立自强，迫切要求加强基础研究，这对基础研究人才培养提出了新的课题和挑战。青少年时期是发现兴趣、树立志向的关键阶段，选拔有学科特长、创新潜质的中学生作为创新后备人才培养，符合基础研究人才成长规律。目前，“中学生英才计划”已累计培养7000多人，为“基础学科拔尖学生培养计划”注入源头活水。适应新形势、新需求，2023年“中学生英才计划”实施范围进一步拓展，培养高校数量增至58所，计划培养1700余名品学兼优、学有余力的中学生。也应看到，我国科技创新后备人才培养，无论是数量还是质量，与教育强国、科技强国、人才强国建设的需求相比还有差距，需要补短板、锻长板，构建多元化、多层次的人才培养结构和体系。

　　强化协同，完善持续、贯通式的培养体系。质量是人才培养的生命线，完善的培养链条是人才成长的重要保障。破解人才全过程培养中的难点，探索加强“中学生英才计划”与大学阶段的“强基计划”“基础学科拔尖学生培养计划”等的有效衔接，有利于进一步促进中学和大学的贯通式培养，更好激发学生对基础学科的兴趣。建立从基础教育到高等教育的科技创新后备人才贯通式培养模式，能够进一步提升人才培养质量，夯实科技自立自强的人才根基。

　　适度扩大范围，让更多有潜力的青少年脱颖而出。目前，人们对“中学生英才计划”的了解程度有限，需要总结、推广成功经验，扩大“中学生英才计划”的影响力和吸引力。此外，也可根据实际情况动态调整计划的实施规模，并加强中西部地区、农村地区青少年的选才、育才工作，让更多优秀中学生获得更大成长空间。

　　“好苗子”要成长，名师引领不可或缺。“中学生英才计划”采取高校科学家导师和中学老师“双导师制”，完善相关激励机制，能够吸引更多热心导师加入这项事业。比如，将相关工作与导师所在单位的考评相关联，增强他们的荣誉感、责任感，为人才培养提供坚实的保障。此外，应加强价值引领，通过弘扬科学家精神等方式，涵养青少年后备人才科技报国、科技为民的情怀。

　　我国拥有世界上规模最大的高等教育体系，有各项事业发展的广阔舞台，完全能够源源不断培养造就大批优秀人才，完全能够培养出大师。加强基础研究和基础学科人才培养，围绕选拔、培养、评价、使用、保障等持续探索、汇聚合力，走好基础学科人才自主培养之路，必将为我国基础研究发展培养更多更优秀的后备人才，增强从源头和底层解决关键技术问题的底气和能力。

　　（作者为中国科协青少年科技中心主任、研究员）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 05 版）
(责编：孙竞、李依环)

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