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机制管长效  帮扶见实效（记者手记）

叶传增
2023年05月05日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　村小、镇中、县中、大学……在农村学子的求学之路上，县中扮演着至关重要的角色。

　　然而，近年来，县中教育面临的师资、生源“双流失”难题，也屡屡引发关注和讨论。究其根本，在于县域层面优质教育资源的缺失。

　　党的二十大报告提出，“加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平”“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化”。昆明市第一中学帮扶东川一中的案例，给了我们什么启示？奔着问题去，脚踏实地、久久为功，破解“县中困境”就能找到出路。

　　云南省探索教师“省管校用”对口帮扶机制，政策设计的出发点就是解决问题——选派的都是优秀教师，直接下到57个乡村振兴重点帮扶县的中学；帮扶周期为3年，确保帮扶见实效；不仅教学生，还教老师。真招实招，都是为了促进优质教育资源加速向基层流动。

　　教育是一项长期事业，教育帮扶“开花结果”不是一朝一夕之功。以制度化举措确保优质教育资源下沉，为县中培养出一支“带不走”的骨干教师队伍，让教育优质均衡发展落到实处，就能更好地托举农村学子的未来。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 12 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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