原标题：北京航空航天大学：悟深走实引领发展

一件件饱经沧桑的珍贵文物，一张张定格历史的资料照片，一幕幕展现风云变迁的珍贵影像……驻足其间，大家时而凝神静听、时而细致观看、时而交流讨论。这是北京航空航天大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想校领导班子读书班成员赴北京香山革命纪念馆现场学习的一幕。

不忘“来时路”、走好“脚下路”、坚定“未来路”，大家纷纷表示，要紧紧锚定开展主题教育的目标任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，努力把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，奋力开启建设中国特色世界一流大学新征程。

坚决扛起责任

方向明才能思路清，思路清方可谋划准。北航党委常委会第一时间传达学习习近平总书记在主题教育工作会议上重要讲话精神，党委理论学习中心组深入交流研讨，深刻领会重大意义、准确把握目标要求、坚决扛起主体责任，切实把主题教育谋划好、组织好、落实好。

北航党委成立主题教育领导小组及办公室，制定学校主题教育实施方案及理论学习、调查研究两个子方案，组建10个校内巡回指导组，召开动员大会。校院两级党委迅速行动，将各项任务贯通融合、一体推进，组织全校党员干部师生以高度的政治责任感、饱满的学习热情和严肃的政治态度投入主题教育，确保“规定动作”落细落实、“自选动作”有力有效。

各学院党委理论学习中心组一周内完成一轮次专题学习，各学院党委结合实际制定工作方案，召开专题会议研究部署，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实效。航空发动机研究院把开展主题教育与推动中心工作紧密结合，在突破“卡脖子”难题过程中开展高质量人才培养。

“全校各级党组织和广大党员要切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，以推动高质量发展的新成效检验主题教育成果，以空天报国、立德树人的实际行动交出北航人的答卷。”北航党委书记赵长禄表示。

强化理论武装

“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“要深入实施人才强校战略，突出需求导向、学科导向、质量导向”……在北航沙河校区，校领导班子读书班围绕中国式现代化和人才强校战略开展专题学习。读书班以1天为1个单元，共安排7个单元集中学习，每次交流研讨有2至3名成员重点发言，交流学习收获、心得体会。

在航空工业党校培训中心，北航处级干部读书班聚焦干部理想信念教育、干部能力建设、空天报国精神熔铸、学校治理能力提升等主题分4批开展集中学习。大家一致认为：真正关上门、坐下来、静下心，原原本本读原著、学原文、悟原理，收获很大。

近日，由北航全体专职辅导员录制的系列微党课、研究生宣讲团面向全校开展的“点单式”宣讲，受到师生广泛好评。4月以来，北航累计组织学生宣讲巡讲80余次、主题实践60余次。全校上下充分用好“学习日”、“三会一课”、主题党日、班团会等工作机制，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。

深入调查研究

围绕如何提升本科课程质量，北航校长王云鹏连续召开调研座谈会，认真听取各学院负责人、教师代表的意见建议。“我们要坚持立德树人根本任务，进一步深化教育教学改革，完善一流培养体系、高效工作体系、多元化保障体系，强化一流教学资源供给，全面提升人才自主培养质量。”王云鹏说。

调查研究是谋事之基、成事之道。北航党委把调查研究作为科学决策的必经程序、作为破解难题的重要手段、作为推动发展的有力抓手，注重调查研究与办学治校重大工作相结合，与解决师生急难愁盼问题相结合，紧紧围绕制约高质量内涵式发展问题难题，拟定了3大类30小项重点调研方向。北航校领导班子成员统筹推进15项具体调研任务，开展调研着力破解发展难题。

扑下身子、深入一线，北航校院两级领导班子带头到航空航天骨干企业调研学习，深入交流航空航天技术发展现状与趋势，深入了解行业企业对技术研究与人才培养的实际需求，进一步强化服务国家重大战略需求、服务高水平科技自立自强的使命担当。

从落实落细党中央决策部署，到推动教育、科技、人才工作深度融合，再到为师生办实事、解民忧，北航以推动学校各项事业高质量发展、提高师生归属感获得感认同感的新成效检验主题教育成果。

（记者 刘博超 通讯员 余敏）

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