“航母三舰体现着我国海域防线上从我无到我有、我有到我造、我追到我超的壮志雄心，更集聚着中国科技工作者的志气、骨气和底气……”

近日，哈尔滨工程大学马克思主义学院2021级硕士生赵静怡，站到了第六届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动总决赛的最高领奖台上，她主讲的思政课喜获一等奖。

近年来，哈工程做实做精思政课实践创新，积极探索打造进阶式、互动式的课赛创一体、线上线下结合的思政课实践育人模式。学校创新开展沉浸式思政实践课，将思政大道理讲出青春奋斗真味道。

赵静怡“代校出征”全国大赛前，参加了哈工程第四届“我的一堂思政课”大赛，她以翔实的数据、丰富的案例、清晰的逻辑、精到的说理让评委和学生感受到强有力的中国力量。

今年是学习贯彻党的二十大精神开局之年。由学校团委和马克思主义学院联合主办，覆盖全校本科生、研究生全学龄段的“我的一堂思政课”大赛，引导学生真学、真悟、真实践，让党的二十大精神在青年学子心中落地生根。

“学生将所学所思所感声情并茂地讲出来、写出来，是检验思想政治理论课是否真正触动心灵、刻进思想深处的有益实践。”马克思主义学院党委副书记夏宝慧表示。

“历史如镜、精神永恒。东北抗联精神已经沉淀为中华民族宝贵的精神财富，对今天的青年而言，重要的是精神传承。”镜头前，马克思主义学院2020级研究生欧迪讲述着一个个鲜活的抗联英雄故事。

马克思主义学院组织学生深入学习中国共产党人精神谱系，录制微课短视频，用一幕幕党史故事图片、视频资料展示每一种精神从产生到成熟的完整历程，点明其对当代大学生铸魂育人的重要引领意义和价值。

“红色精神宣讲来不得半点马虎。”指导教师与参与微课制作的学生一致认为。从查阅、整理大量相关文字、视频、图片资料，到构思视频脚本，再到练习讲述，师生们在一步步摸索中提升理论素养、拓展知识建构、升华人生理想、补足信仰之钙。

“微课制作过程中要注意突出‘短小精悍’的形式特征与‘见微知著’的内容质量。”马克思主义学院2020级研究生陈传宗对微课视频制作颇有心得。

“杨士莪院士创立了我国首个理工结合的水声专业，已耄耋之年的他依然坚守在科研一线。”在学校水声国家重点实验室，水声学院学生马世龙通过身边榜样向同学们宣讲党的二十大精神。

作为党的二十大精神“百人青年宣讲团”成员，马世龙与学校200位青年学子一同走进团支部、实验场地、科创中心、网络空间、周边社区、兄弟院校，通过多种形式宣讲300余场次。

谈起宣讲感受，马克思主义学院2022级硕士研究生孟书平说：“作为青年，我们应当胸怀‘国之大者’，自觉发挥主力军和突击队作用，积极传播党的二十大精神。”

“每讲一遍，都加深一遍认识和感触，越讲越感到心潮澎湃，只有自己真学、真懂、真信，才能抛去照本宣科、去掉大话套话，增强宣讲感染力和吸引力。”宣讲团成员们感慨。

（记者 张士英 通讯员 霍 萍 孙书婷）

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