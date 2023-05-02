本报记者 程 龙

香港师生在北京天坛祈年殿前合影。

（主办方供图）

香港师生在北大红楼参观交流。

（主办方供图）

“复兴号”高铁从香港西九龙站缓缓驶出，跨过深圳河，穿越长江、黄河，8个多小时就抵达北京。“这是我第一次坐高铁从香港到北京，真是太方便了！”一路上，施锽霖边拍照，边和身边的同学聊天，十分激动，“当书本上的母亲河出现在眼前时，我尤其感动。”

日前，来自香港汉华中学、将军澳香岛中学、培侨中学、创知中学等学校的20多名师生，赴京参加“伴你成长，招商同行”中华传统文化研学活动。活动由招商局集团香港青年联合会主办。施锽霖和老师同学们一同前往北京大学、中国国家博物馆、故宫、北大红楼等地参观交流，触摸历史脉动，感悟中华优秀传统文化魅力。

“我非常喜欢故宫的文物，曾多次到香港故宫文化博物馆‘打卡’，想着要是能来北京看一看就好了，没想到这么快就有了机会！”培侨中学学生李耀庭从小就对中国历史和传统文化感兴趣。此次研学活动中，最让他着迷的就是故宫。在一件件国宝文物前，李耀庭和同学们驻足、拍照，舍不得离开。“故宫展现了博大精深的中华优秀传统文化，给我带来很大的震撼！”他给自己定下了目标：考上北京的大学，学习更多中国历史知识，遨游于中华传统文化的海洋。

坐落在北京市东城区五四大街29号的北大红楼，是重要的爱国主义教育基地。研学团一行走进图书馆主任室、五四游行筹备室等复原场景，观看书信手稿、报纸杂志和多媒体影像资料等，重温五四运动那段风云激荡的历史。“亲身来到教科书中历史事件的发生地，确实有不一样的体会和感悟。”就读于创知中学的麦谦诺说，“我们年轻一代要以革命先驱为榜样，担当责任使命，做一个对国家、对社会有用的人。”

清晨，北京天安门。伴随着铿锵有力的脚步声，解放军仪仗队护送国旗走向升旗台……在天安门广场观看升旗仪式的那一刻，让将军澳香岛中学学生李恩伦铭记于心。“当雄壮的国歌声响起，五星红旗冉冉上升，我们心中充满骄傲和自豪。”李恩伦说。

如何报考内地的高校？内地高校对香港考生有哪些要求？大学里学习压力大不大？……在北京大学座谈交流期间，汉华中学学生莫凯霖的问题都得到解答。“非常幸运，我认识了同样毕业于汉华中学、如今就读于北京大学的师姐，在交流中我深受启发。”莫凯霖说，“这也让我的目标更加坚定了。”

“读万卷书，行万里路。短短几天时间，同学们亲身感受了祖国内地的发展变化，详细了解到许多原来只能在课本上看到的历史古迹及其背后的文化内涵，扩大了知识面、提升了文化自信，也进一步增强了民族自豪感和家国情怀。”汉华中学教师许文浩表示，这对香港青少年来说非常有意义，也非常重要，希望这样的研学活动可以越来越多。

“‘伴你成长，招商同行’是我们面向香港基层家庭学生的一个公益项目，希望帮助香港青少年了解祖国内地改革发展面貌，并定期为学生开办中文阅读与写作讲座，推动中华传统文化教育在香港落实落地。”招商局集团香港青年联合会主席赵阳介绍，3年多来，该项目累计投入近500万元港币，覆盖香港15所学校、220名学生、50名一线教师。“未来，我们将带领更多香港青少年到内地访学交流，让同学们在研学中了解祖国内地的发展变化，感受中华优秀传统文化的魅力。”赵阳说。

(责编：孙竞、熊旭)