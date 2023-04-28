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中老联合培养老挝本土中文教师

2023年04月28日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社万象4月27日电  （记者章建华、林昊）中国教育部中外语言交流合作中心、广西民族大学、老挝国立大学三方联合培养老挝本土中文教师项目签约仪式26日在老挝国立大学孔子学院举行。

　　该项目将每年资助60名就读孔院中文师范本科专业的老挝籍学生赴广西民族大学留学，以“2+2”模式帮助老方培养本土中文教师。

　　教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞和广西民族大学校长谢尚果在致辞中表示，在双方共同努力下，老挝国立大学中文专业和中文师范专业发展迅速。此次签约将进一步增进两国语言教育文化交流合作，为中老民心相通和世代友好发挥更加积极作用。

　　老挝教育体育部部长普、国立大学校长乌敦表示，三方联合培养老挝本土中文教师项目，必将有力推动老挝教育工作特别是中文师范专业的发展，为今后培养优秀的本土中文教师打下坚实基础。

　　中国驻老挝大使姜再冬说，中老教育合作基础深厚、空间广阔。希望两国主管部门加强合作，为老挝发展培养更多人才，为中老友好事业培育更多接班人。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 14 版）
(责编：郝孟佳、李依环)

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