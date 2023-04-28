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让优质教育资源惠及更多孩子（品牌论）

柳  青
2023年04月28日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一支粉笔，一块黑板，一座讲台……在不少人印象中，这是学校应有的模样。现在，一根网线，一个平台，便足以构建起覆盖城乡、共享资源的现代化课堂。在信息化技术逐步推进的今天，智慧教育的出现与应用，能够让优质教育资源惠及更多孩子。

　　通俗来讲，智慧教育就是教育实现信息化与数字化，是运用现代信息技术推动教育改革与发展的过程。推进智慧教育，往往伴随着环境、模式和体制的变革。首先打造敏捷智能的环境设施，为学生提供良好设施；其次优化教学模式，实现个性化学习和差异化教学；最后改进教育方法，包括知识生产力、人才培养系统等。

　　智慧教育为教育均衡发展提供了坚实支撑。在西藏自治区墨脱县，多媒体器材的装配使“智慧课堂”全覆盖，为藏区孩子们拓宽知识的大门；江西旅游商贸职业学院的数字化智慧教室内，通过虚拟仿真实训技术PC，全流程场景化再现酒店管理，提高了职教水平，打通了从学校到产业的“最后一公里”；在天津南开大学，教授叶嘉莹在智慧高教平台上开设的《中华诗词之美》成为热门课程之一，成千上万人领略到传统文化的无限魅力……智慧教育扩大了优质教育资源的覆盖面，有力地促进了教育公平普惠。

　　经过各方努力，中国智慧教育实现了蓬勃发展。如今，近八成中小学生数字素养达到合格及以上水平。中国智慧教育基础设施设备环境基本建成，中小学校园网络接入率达到100%，99.5%的中小学校拥有多媒体教室；高校上线慕课数量超过6.45万门，学习人数达10.88亿人次，建设数量和应用规模位居世界首位。此外，自国家智慧教育公共服务平台正式上线至今，1年内访客量已超过11亿人次，成为世界最大的教育资源库。

　　进一步扩大智慧教育成果的覆盖面，应遵循“因材施教”的原则。让智慧教育实现以人为本，应在提高技术水平、改进教育理念两侧发力。一方面，相关企业应加强科技攻关、推进技术创新，更高效、更精确地测算出每一名学生的学习情况，从而提供更合适的教学方案；另一方面，为避免让智慧教育成为“花拳绣腿”，老师等教育者应积极学习，拥抱信息化大潮。不断提高技术水平、应用能力，成为智慧教育的行家里手。

　　教育理念、教育形式是动态的、发展的，理性思考人与技术的关系，把握教育规律、用好技术手段、凝聚各方力量，才能更好推动教育现代化。当下，智慧教育的发展正当时。我们有理由期待，未来，亿万孩子将“同在蓝天下，同上一堂课”，同等享有公平而又高质量的教育。

(责编：牛镛、杨光宇)

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