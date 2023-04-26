原标题：创新育人方式 华科大成立国家卓越工程师学院

记者4月24日获悉，日前，华中科技大学（以下简称华科大）国家卓越工程师学院揭牌成立。该学院将聚力培养爱党报国、敬业奉献、理论基础扎实、技术创新能力突出、能发现并解决复杂工程问题的新时代卓越工程师，为国家、区域发展提供基础性、战略性人才支撑。

“面对新的形势与挑战，必须把卓越工程师培养摆在更加突出的战略位置，充分发挥卓越工程师在制造强国建设中的引领作用。”中国工程院院士、华科大校长尤政认为。

华科大党委常委、副校长解孝林介绍，华科大国家卓越工程师学院将探索创新工程教育育人方式，加快打通卓越工程师人才培养的“最后一公里”。

华科大国家卓越工程师学院将课程分为校内课程和校企共建课程，并建设类企业环境工程师实训中心，使科研合作与人才培养同步、项目攻关与学位论文同步、学位授予与执业资格认证同步。据悉，该学院硕士研究生培养时间为三年，一年级时在校学习基础理论和专业知识，二年级和三年级开展企业实践和毕业论文设计，解决工程问题；博士研究生培养时间为四年，一年级在校学习，后三年到企业开展工程实践。该学院将制定与国家标准相适应的分类学业评价体系、学位评定标准等对学生进行毕业考核。

据介绍，该学院在招生时，由企业方基于实际项目给出研究课题，确定招生专业需求。学生入学后，开展导师学生双选，由校企双方根据项目匹配“双导师”，学生根据项目自主选定导师组及课题。同时，校企双方共建课程，根据实践课程需要确定实训设备需求。（记者吴纯新 通讯员李羽丰 郑名扬 高翔）

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