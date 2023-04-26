原标题：新增本科专业背后：办出质量与特色是关键

优化学科专业设置，重点不在于开设了或者撤销了什么样的学科或专业，而是在于形成科学合理的调整学科专业的机制，在结果之外，更要看过程，所以要建立现代学校制度，科学谋划学科专业发展的模式。

4月下旬，教育部公布了2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，最令人关注的，还是一批新增专业——此次新增了地球系统科学、生物统计学、未来机器人、安全生产监管、国家公园建设与管理、医工学、乡村治理、家庭教育、无障碍管理等21种本科专业，并正式纳入《普通高等学校本科专业目录》。

这些新增专业，基本都是国家战略和区域发展急需的专业。不少网友为新增专业“点赞”，他们表示，像孤独症儿童教育、家庭教育等都是当前急需专业，值得一学。但也有人认为，很多新专业是“昙花一现”；有些专业考公、考研时认可度低，比不上老牌专业。

其实，专业的优化调整，与提升人才培养水平以及促进高等教育高质量发展紧密相关。就在教育部公布最新的专业备案和审批结果之前，教育部等五部门也出台了一则重磅文件——《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》（以下简称《改革方案》）。

学科专业是人才培养的基础

教育部高等教育司负责人指出，近年来，我国高等教育学科专业结构调整工作深入推进，目前全国普通高校本科专业布点总数6.6万个，较2012年新增1.7万个、撤销和停招了近1万个专业点，每年调整幅度将近5%，专业动态调整力度之大前所未有，推进了一场数量足够多、力度足够大、频度足够高的专业结构改革。

学科专业是人才培养的基础，是开展有组织培养、构建高质量人才培养体系的四梁八柱。该负责人表示，《改革方案》坚持问题导向，引导高校分类发展、特色发展，走好人才自主培养之路，并提出了三条原则。

一是服务国家发展，强调以服务经济社会高质量发展为导向，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，建好建强国家战略和区域发展急需的学科专业。二是突出优势特色，强调以新工科、新医科、新农科、新文科建设为引领，调整优化专业结构，做强优势学科专业，做优特色学科专业，形成一大批特色优势学科专业集群和高水平人才自主培养体系。三是强化协同联动，强调教育系统与行业部门协同联动，实现学科专业与产业链、创新链、人才链相互匹配、相互促进。

实际上，今年的学科专业调整也恰能体现这些原则。

陕西科技大学教育学院教授武建鑫表示，我国高校学科专业的供给侧改革需重点关注两个方面，即强化基础学科领域的供给侧改革助力相关拔尖创新人才的自主培养；以及强化学科交叉融合，推进交叉学科建设，助力复合型人才自主培养。例如此次专业调整，就首次在工学门类下增设交叉工程专业类。

重点在于形成科学合理的专业调整机制

21世纪教育研究院院长熊丙奇告诉科技日报记者，舆论常会关注每年新增或者撤销了什么专业，但其实提到学科专业改革，更多涉及的是学校的办学自主权问题。

调整专业时，学校应听取教授委员会和学术委员会的专业意见。如果仅仅认为社会需要某一专业，就开设某个专业，可能是盲目跟风，导致这一专业无法办出质量和特色，过不了几年又会撤销或撤并。

推进学科专业的优化调整，要避免出现新的“一哄而上”。熊丙奇指出，近年来，很多高校撤销的专业，大多是前几年的所谓“热门”专业。之所以出现这一问题，是因为高校未形成明确的办学定位，未结合学校自身特色、办学条件以及社会对人才的需求进行充分论证。“新专业从整体上看，顺应了新技术、新产业的发展需求。但具体到高校来说，新增专业是否符合自身定位，能否办出质量，办出特色，是要认真省思的。”他表示。

熊丙奇认为，优化学科专业设置，重点不在于开设了或者撤销了什么样的学科或专业，而是在于形成科学合理的调整学科专业的机制，在结果之外，更要看过程，所以要建立现代学校制度，科学谋划学科专业发展的模式。

此次出台的《改革方案》也指出，完善学科专业设置调整优化工作，必须统筹结构和质量，从理念思路、体制机制、方法举措等方面推进创新。(记者 张盖伦)

(责编：郝孟佳、李依环)