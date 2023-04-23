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“高等教育数字化发展大会”在杭州举办

2023年04月23日18:56 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月23日电 （记者孙竞）4月22日，由中国高等教育学会、浙江大学、浙江省教育厅主办的“高等教育数字化发展大会”在杭州举办。

浙江省人民政府副省长、党组成员卢山在致辞时指出，发展数字教育、推动教育数字化转型是时代发展之所需、改革之所向，更是教育工作者应共同面对的重大课题，是我们必须回答好的时代命题。答好这道题，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，不断积累教育数字化实践经验，不断深化对教育规律的认识掌握；答好这道题，要以“时时放心不下”的责任感，坚守“立德树人”的初心，担当教育育人的使命；答好这道题，要处理好目的与手段、眼前与长远、破与立的关系。他希望更多好的理念、技术、项目在浙江落地试点、推广示范，共同推动浙江高等教育数字化高质量发展。

中国高等教育学会会长杜玉波指出，推进教育数字化已成为顺应新一轮科技革命和产业变革的必然选择，成为应对日益激烈国际竞争的迫切需要，为高等教育创新路径、重塑形态、加速发展提供了新的重大机遇，也带来了新的挑战。他强调，要以公平包容的数字教育助力服务全民终身学习。数字教育的发展要突破学校教育的边界，推动教育类型、资源、要素等的多元结合，构建网络化、数字化、终身化的教育体系和数字教育资源公共服务体系。要以更高质量的数字教育创新人才培养模式。数字教育的发展不仅能够集聚优质教学资源，也会沉淀海量应用数据，将为更好地把握教育教学和人才成长规律提供重要参考。要以绿色发展的数字教育提升高校内部治理能力。数字教育的发展要遵循节约节俭、简洁高效的原则，重在应用为王，服务至上，从而更好提升教育管理效率和教育决策科学化水平。要以开放合作的数字教育推动高等教育变革创新。立足教育对外开放，用好信息技术手段，共同建立数字化时代的教育对外开放工作体系，消除数字壁垒、培育合作增长点、挖掘发展新亮点，推动高等教育转型创新。

“推进教育数字化发展是服务强国战略的必然要求，也是推进高等教育内涵式高质量发展的应有之义。”浙江大学党委书记任少波在发言中介绍，浙江大学高度重视教育数字化发展，规划布局更加现代化、智能化、生态化的“网上浙大”空间，构建以学生成长为中心的全链路一体化教学支撑体系，为高等教育高质量发展提供了技术支撑。他表示，面向未来，浙江大学将与社会各界一道，以举办此次大会为崭新起点，探索高等教育数字化发展新机制，提升数字教育治理服务水平，构建更加开放的数字教育生态，促进优质数字资源共享，为加快推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国贡献力量。

开幕式上还进行了“高等教育数字化发展大会”启动仪式、“高校治理体系中信息化能力研究”课题成果发布仪式等。在后续的主论坛上，来自“双一流”建设高校、高水平高职院校、民办本科院校、教育信息化知名企业的40余位专家学者围绕“数字化改革与创新”“教育教学一体化”“高校业务数字化”等议题展开研讨交流。

(责编：李依环、熊旭)

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