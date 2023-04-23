在第二届全民阅读大会举办的“盛世修典——‘中国历代绘画大系’”展览上，一位读者正在翻阅大系实体书籍。记者 韩寒摄/光明图片

谷雨至，春正深。在第28个世界读书日来临之际，中华大地书声琅琅，书香充盈。

在浙江杭州举办的“第二届全民阅读大会·书香中国展”上，一道书香中国阅读理念深入人心、书香氛围日益浓厚、全民阅读蔚然成风的诗意风景线，徐徐铺展开来。

国民综合阅读率持续提升

将2012年至2022年的国民阅读率各项数据联结起来，我们会看见几道怎样的折线？

“57.8%、58.0%、58.4%……59.7%、59.8%”，成年国民图书阅读率持续上升。从40.3%到80.1%、76.3%到81.8%，成年国民数字化阅读方式接触率和成年国民综合阅读率的增长趋势亦然。

增长背后，皆因多方努力。

顶层规划不断加强——2012年，“开展全民阅读活动”写入党的十八大报告。2022年，党的二十大报告提出“深化全民阅读活动”。

地方法规不断完善——全国有18个省(自治区、直辖市)及地级市颁布了地方性阅读法规。

阅读服务日臻完善——在各地各部门大力推动下，公共图书馆、农家书屋、社区书屋、职工书屋、乡镇综合文化站、实体书店、阅报栏等全民阅读基础设施规模不断扩大，数量不断增加，内容资源和设备不断升级，阅读公共服务网络初具规模。

在浙江，截至2022年底，共有公共图书馆、城市书房、实体书店、藏书楼和书院等阅读服务设施近2.5万个，居民综合阅读率达91.9%，人均阅读量14.34本，每天阅读时长在1小时以上的人口占比为33.73%。

在江苏，全省110多座县级以上公共图书馆、1200多个乡镇（街道）综合文化服务中心和1.6万多个农家书屋为读者提供服务，2022年居民综合阅读率为90.33%，居民阅读指数为75.84。

党员带头读，社区筑风尚，家庭共阅读，书香进企业，书声起校园……阅读汇聚起学习型社会的厚重力量。

阅读活动多姿多彩

在北京，“第十三届书香中国·北京阅读季启动式暨书香京城系列活动”4月23日启动，全市百余家实体书店共同开启“点亮一盏读书灯”主题推广活动，120余场活动将在阅读季举行。

在上海，“书香中国·上海读书周”已举办了十余年。每一年，进入展馆的第一位读者、离开书展的最后一位读者，都会被主办方记录下来，成为书展的最佳见证人。每逢盛夏，少则数万、多则十几万种图书都会将读书人的目光吸引到上海。

不仅北京、上海有读书的盛会，近年来，全国80%的县级以上城市都举行了全民阅读活动。

“书香天府”“书香荆楚”“南国书香节”“深圳读书月”等活动，让书香充盈祖国东南西北。

读书，是大江南北甚至寰宇之内无远弗届的交流。全国图书交易博览会、北京图书订货会，让书籍走出一域、传阅四方。北京国际图书博览会，让各国文化交相辉映、融通四海。

读书，是从城市到乡村、从少年至银发，各地各年龄段人们都可以共享的行为。近年来开展的“新时代乡村阅读季”，农民喜爱的图书得到推荐，适农、乐农的读书活动得以举行，农民群众精神生活的共同富裕提上日程。“圆梦蒲公英·品味经典阅读”“夕阳悦读 快乐共享”等活动，让少年儿童和老年读者的读书愿望，都得以满足。

海纳百川，方能澎湃。第二届全民阅读大会上，主题阅读推广论坛、阅读与城市发展论坛、阅读与乡村振兴论坛、青少年阅读论坛、家庭亲子阅读论坛、银龄阅读论坛、阅读权益保障论坛、数字阅读论坛将继续举行，覆盖城乡全年龄段人口，全方位探讨读书问题。

第二届全民阅读大会，也充分重视地域色彩。“之江好书节”、盛世修典——“中国历代绘画大系”展、“春风里”阅读盛典、“诗画江南、活力浙江”走读活动、长三角“图书馆之夜”、浙江省全民阅读节暨“书香浙江”品牌联动活动将举办。

此时此刻，就在杭城，“之江好书节”2000余平方米的场馆内，以浙江出版、杭州亚运会等为主题的书籍已然在列，经典诵读、运河文化点读、游园打卡等互动体验已经开启。从北京、上海、南京、武汉、合肥、温州等地至杭州的19趟列车上，旅客们正坐着高铁品书香，一路芬芳、一路徜徉。

阅读有形亦有声

信息时代，阅读插上了科技的翅膀，人们有了更多样化、更便捷的选择。手机阅读、听书、AR阅读、VR阅读，新的阅读形式不断刷新着人们的体验。

数据显示，截至2022年12月，我国活跃网民用户达8亿，其中具有听书习惯的成年国民占比32.7%，人均有声产品阅读量7.08本。

“有声”，让我国1700万视障群体，体会到了读书的乐趣。“第二届全民阅读大会·书香中国展”现场，番茄小说展出了AI听书方式——AI朗读技术不仅可以打造风格多元的音色矩阵，适配不同小说人设，还可以为用户提供高度拟人的AI听书体验。《三体》等广受欢迎的小说，都可以转换成有角色、有温度的AI听书产品。

“有声”，还能让电影在视障群体中“活起来”。2021年6月，西瓜视频上线无障碍影院频道，通过配音解说和对白以外的电影场景描述，让视障人士“听懂”电影。“谢谢你们的付出，让我们的生活变得更精彩了一点”“我们不依赖视觉特性去记，但提到蓝色会想到天空和广阔，提到绿色会想到小草和希望”，留言区内，视障群体留下了这样的心声。

《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》2022年5月在中国落地实施。业已成熟的多元阅读技术，让“全民阅读”真正没有遗忘每一个人，真正惠及了每一个群体。

阅读点亮梦想，书香浸润初心。一个人的人生会因为阅读而更加厚重，一个民族奋进的脚步会因为阅读而更加稳健。

让我们一起来阅读！（记者 韩寒 陆健）

(责编：李依环、孙竞)