杨仁树

党的二十大报告提出，加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。

努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍，是适应新一轮科技革命和产业变革新趋势的必然要求，也是贯彻落实党的二十大精神，提升国家硬实力和国际竞争力的重要着力点。高校应肩负使命，积极开展培育卓越人才实践。

坚持立德树人，擦亮人才鲜明政治底色。立德树人是教育的根本任务。人无德不立，一个人的成长成才，关键在于自身的品德修为、精神修筑和格局修养。在卓越工程师培养中，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚定学生“科技报国、专业强国”价值取向。作为新中国建立的第一所钢铁工业高等学府，70多年来，北京科技大学肩负“钢铁强国、科教兴邦”的历史使命，将学生的品格养成作为思政教育的重要元素融入人才培养全过程，为培养新时代爱党报国、敬业奉献的卓越工程师提供了重要载体。

坚持知行合一，夯实复合人才培养之基。牢固树立学科交叉、产教融合、校企协同的人才培养理念，方能培养出大批真正适应经济社会需要的高质量工程技术人才。这就需要高校积极构建适应行业发展新趋势的多专业交叉融合课程体系，培养学生对多学科、多领域知识的融会贯通能力。同时，改革实习实践模式，既要实现企业导师一对一指导，也要引导学生像一线技术员一样深度参与生产实践。此外，在校企合作上，力求在理论与实践的互动中，帮助大学生练就过硬本领，实现知行合一。

坚持产教融合，提升解决实践难题之能。工程师培养的目的归根到底是要能解决工程实践中的实际问题，这就需要深化产教融合协同育人机制，面向国家需求构建项目驱动、产教融合的实践平台，在解决工程实践问题中培养人才。对于高校而言，要完整设计工程技术人才培养模式，联合行业头部企业共同设计培养目标、制定培养方案、推进培养实践。北京科技大学立足于我国钢铁工业绿色、低碳、智能的发展态势，积极探索实施“一生双师百企千人”工程创新人才培养项目，培养钢铁产业高素质人才。

心怀“国之大者”，培育卓越人才。我们要肩负使命、勇于创新，努力造就一大批卓越工程师队伍，为全面推进中国式现代化贡献更大力量。

（作者为北京科技大学校长，本报记者闫伊乔采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 05 版）

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