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天津：“百千万”计划激活基层治理青春动能

2023年04月21日08:33 | 来源：中国青年报
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原标题：天津：“百千万”计划激活基层治理青春动能

“我们基层缺人，尤其缺有想法的年轻人”“我们大学生有热情、想实践，但常常找不到施展才干的舞台”……

近日，天津市东丽区海颂园社区来了一群年轻人。团天津市委召开的党建引领基层治理“社区青春行动”调研行在这里启动。深入调研走访之后，来自全市各区、多所高校的50余名年轻干部围坐下来，一场头脑风暴由此展开。

如何更精准地把青年送进基层一线，如何激活基层治理的青春动能，是在场每人都在思考的问题。

眼下，天津全市正在推动实施高质量发展“十项行动”，青年正是攻坚克难、干事创业的主力军。

连日来，天津团组织在主题教育部署会后举办了读书班，通过分散自学、集中学习和调研学习等方式，牢牢把“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的青春动能。

“青春行动·百千万”计划是天津共青团汇聚青春力量为基层赋能的重要举措，计划结合主题教育开展百场宣讲、打造百个“社区青春行动”示范社区等，并开展千场活动、凝聚万名青少年参与党建引领基层治理，让更多年轻人在基层社区中实践锻炼、增长本领才干。

“请大家多谈谈实际问题。”调研座谈会上，团天津市委副书记成子金鼓励大家畅所欲言。他表示，社区青春行动是共青团引领服务青少年成长的有效载体，应在推进中不断梳理问题、排查难题，才能更好把准行动方向，明确行动路径，力求解决真问题、真解决问题。

团东丽区委书记赵亚林分享了一个真实的故事。8岁女孩孙苛馨父母离异，年幼的她跟爷爷奶奶一起生活。社区青年工作者发现这个家庭的困难后，主动与辖区内社会服务机构沟通，让小女孩能够在家门口获得免费的学科辅导，为这个身处困境的家庭解决了迫在眉睫的难题。

仅这个社区就帮扶了3名这样的困难青少年，还请来高级教师为社区里初三、高三青少年义务开展心理减压辅导。这是该区通过区域化团建工作网络，积极对接机关事业单位、驻区企业、社会组织、社工机构和社会服务机构等资源，探索社会化运行机制的一种尝试。“我们还是希望，能吸引更多大学生志愿者，为党建引领基层治理、服务青少年注入活力。”赵亚林说。

当前社区已成为青年学习、生活、工作、交往的重要空间，让青春与社区“牵手”，正顺应了当前社区青年化的趋势。团天津市委书记刘向锋说，既要引领青年服务基层，也要充分激发青年在社区协商、公共事务等方面的独特优势和作用，为青年投身社会建设提供机会、搭建平台，影响和带动更多青年广泛参与，真正实现共建共治共享。

天津市和平区友谊里社区的“青年驿站”采用的就是“共青团+志愿服务+网格”实践模式，将参与社区实践的青年编入网格，为青年参与社区共建共治打开了一扇窗。

年轻人的到来的确让社区多了欢笑声。海棠花开的时候，热闹非凡的街头穿梭着一群身穿红马甲、手提小喇叭的志愿者，他们是天津大学经管学院和天津医科大学的学生，义务为游客提供便民服务。天津艺术职业学院的大学生志愿者成了社区合唱队的“小老师”，天津医科大学的志愿者定期为空巢独居老人入户体检……如何搭建更多施展才华的平台，让越来越多年轻人在基层社区出彩，是当地团组织在不断探索的课题。

“广大农村的天地太广阔了，大学生来这里能有更大收获。”团宝坻区委书记李津正在搭建一个“按需设项、互助共赢”的社会实践平台，从乡村振兴重点项目出发，选择与项目匹配的高校学生群体，将大学生的专业方向和乡村事业发展的实际走向相结合，搭建起“高校+乡镇+产业”的扶农助农平台，让大学生实践活动踩在乡村振兴战略的足印上。

李津在走访中发现，很多农户想通过直播打开农产品销路，但苦于不会设计品牌标识，“跑遍全区也找不到像样的设计人员”。他表示，宝坻区是涉农区，特别渴望有富有创意的大学生来这里挥洒青春、施展才华。去年暑假，几所高校的大学生来这里开展了暑期实践，“尽管农村条件有些艰苦，但大学生发挥聪明才智建设乡村的热情特别高涨”。

他坦言，当地迫切期待更多大学生能来参与乡村建设，但目前乡镇接待条件较差，“我们还是希望大学生能待得时间长一些，对乡村多了解一层，才能给农村带来更多实实在在的变化”。

一些高校团干部表示，大学生可以根据自己的专业特长提供一系列志愿服务，但不了解各基层的实际需求，造成志愿服务供需不均衡，有的地方“吃不饱”，有的地方又“扎堆儿”。

还有人提出，大学生参加活动多，但参与治理少，且一些活动的持续性不强等。

每一条建议都被记录下来，并将被梳理成问题清单逐一解决。团天津市委机关党委负责人表示，通过此次调研将形成一份高校与社区的供需清单，下一步还要结合主题教育，持续在机关、企事业单位等开展相关调研，尽可能链接更多资源为基层赋能，引领更多青年在社区发光发热。

团天津市委制定了党建引领基层治理“青春行动·百千万”计划的时间表和路线图，明确了重点工作清单，从青少年最迫切的需求和困难入手，打造一批切实有效、便于落地的服务项目，帮助解决他们生活、学习、工作等方面的现实困难。

“要多跑民间，才能成为高手。”刘向锋说，要以发展眼光看待青年参与社区治理的新动向，提升青年自我组织、自我服务的能力；要沉下身子，迎着问题上、奔着难题去，真正体现青年作为，打造一批叫得响、可持续的特色“青”字品牌，为全面建设社会主义现代化大都市贡献青春力量。

（记者 胡春艳）

(责编：郝孟佳、李依环)

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