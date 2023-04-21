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香港科研团队首次在中国水域发现箱形水母新物种

2023年04月21日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社香港电  （记者褚萌萌）香港浸会大学4月18日宣布，该校科研团队在香港发现一个箱形水母新物种。这是首次在中国水域发现箱形水母新物种，至此全世界箱形水母纲三桨水母科的物种数目增加到4个。相关研究论文近日已刊登在国际期刊《动物学研究》。

　　自2020年至2022年夏天，香港浸会大学生物系教授邱建文带领团队在位于香港北部的米埔自然保护区内展开研究。研究团队在一个咸淡水基围虾塘内，采集到箱形水母样本。

　　通过形态学与分子生物学分析，研究团队比较了该样本及其他近似物种。结果发现，相对遍布在牙买加、新加坡等其他热带及亚热带地区的近似物种，该样本有明显的形态及遗传差异，属于一个新物种。

　　这一新物种属于箱形水母纲的三桨水母科，研究团队将其命名为“米埔三桨水母”。米埔自然保护区是香港最重要的自然保护区，1995年被列为拉姆萨尔国际重要湿地。

　　邱建文介绍，箱形水母目前在全球只有49个被记录物种，在中国水域鲜为人知，在已被深入研究的米埔自然保护区发现箱形水母新物种，反映了香港乃至全中国海洋生物极高的多样性。

(责编：李依环、郝孟佳)

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