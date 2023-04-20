4月19日，由中共中央对外联络部、中国人民大学共同主办的“中国式现代化与共同发展”国际理论研讨会暨《国际社会眼中新时代的中国共产党》图书发布会在京举行。来自21个国家22个共产党的40多位外方代表、《国际社会眼中新时代的中国共产党》作者代表及30多位中方专家学者与会。中共中央对外联络部副部长郭业洲、中国人民大学党委书记张东刚出席会议并致辞。

郭业洲指出，中共二十大系统总结了新时代十年发生的伟大变革，重申了“两个确立”的决定性意义，表达了继续走好中国式现代化道路，向国际社会源源不断地贡献具有中国特色的国际公共产品的真诚愿望。当前，世界正面临百年未有之大变局，我们共产党人面临着共同的安全挑战、发展任务和历史使命，应当在应对全球风险挑战、推动人类社会发展方面走在前列、迎难而上，要不断加强党的自身建设，持续深化治党治国理念交流，推动马克思主义本土化时代化发展进步，团结一心反对霸权霸道霸凌、弘扬全人类共同价值。中国共产党愿同各国共产党一道，携手并肩、共同努力，在探索符合本国国情的现代化道路过程中深化对社会主义理念的认识和理解，为推动建设人类命运共同体、建设一个更加美好的世界发挥应有作用、作出积极贡献。

张东刚指出，中国共产党始终带领中国人民在促进全球发展繁荣、维护世界和平稳定、促进人类文明进步中实现现代化，中国式现代化是坚持在促进全球发展繁荣中实现现代化的康庄大道、是坚持在维护世界和平稳定中实现现代化的康庄大道、是坚持在促进人类文明进步中实现现代化的康庄大道，也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。新征程上，中国人民大学将坚持胸怀天下，努力从大历史观纵深研究阐释中国式现代化和人类文明新形态，为中国共产党与各国政党和政治组织的交往贡献思想力量。期待各国共产党的同志们通过深入交流，共同探讨中国式现代化的理论意蕴，共同探索符合本国国情的现代化道路，共同拓展人类实现现代化的途径，让马克思主义的真理光芒继续照耀我们前进的道路。

会上举行了《国际社会眼中新时代的中国共产党》图书发布仪式和中国人民大学“中国式现代化”研究丛书赠书仪式。

会后，中国人民大学校长、党委副书记林尚立，中国人民大学原校长刘伟等专家学者就中国式现代化、全过程人民民主等议题进行专题介绍，外方代表还参观考察了中国人民大学校史展和中国人民大学通州校区沙盘。

（来源：中国人民大学）

(责编：李依环、熊旭)