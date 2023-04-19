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“强国复兴有我”主题志愿服务活动在川开展

2023年04月19日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社成都4月18日电  （记者尚文意、吴光于）4月14日至18日，由医生、教师、主持人、运动员等专业人士组成的“永远跟党走”志愿服务团在四川省开展了为期5天的“强国复兴有我”主题志愿服务。

　　活动于14日在成都启动。活动期间，志愿服务队走进成都市、宜宾市、凉山彝族自治州，深入基层社区、新时代文明实践中心、乡村“复兴少年宫”等场所，开展理论宣讲、文化文艺、体育健身、医疗卫生、推广普及国家通用语言文字系列志愿服务活动。

　　在凉山州，医疗志愿服务队的专家深入凉山州多所医院，“手把手”地为当地医护人员讲解专业医疗知识。在宜宾市，志愿服务团会同当地志愿服务队，组成医疗、非遗、助农、文艺、体育健身等59支志愿服务队，开展体检义诊、非遗传承、助农售卖等志愿服务活动以及物资捐赠。17日在翠屏区新时代文明实践中心广场上开展的非遗传承·宜宾面塑、“金色田野”“医路顺心”等活动吸引了许多市民。

　　“强国复兴有我”主题志愿服务活动由中宣部志愿服务促进中心、中国志愿服务联合会等单位联合主办。去年以来，已实施“文化筑梦”“中华文物我来讲”“新时代文艺宣讲”“民族团结筑梦想”等一系列志愿服务项目，取得良好效果。

(责编：孙竞、熊旭)

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