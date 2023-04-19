本报记者 苏 滨

孟荣达给学生上课。

新华社记者杨文斌摄

中寨教学点的学生在享用免费营养午餐。

新华社记者杨文斌摄

孟荣达（中）与学生练习瑶族长鼓舞。

新华社记者杨文斌摄

一所学校，一名教师，几十个孩子，贵州大山里，乡村教师孟荣达一直默默守护山里娃的求学梦。

59岁的孟荣达是贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县西山镇人，当了一辈子的乡村教师。大学毕业回乡后，他先后到捞里、顶洞、滚郎等村小任教。前些年，高脚村中寨教学点因教学条件差、师资流失多，发展逐年滑坡。2015年8月，镇里安排长期扎根基层、表现优秀的孟荣达到高脚村中寨教学点任教。

黄泥路，水汪汪。艰难骑行两小时，映入孟荣达眼帘的景象是门窗破烂、墙皮脱落、缺桌少凳……望着孩子们求知的目光，守护他们的责任感油然而生。

第二天一早，孟荣达拿起粉笔，在门口墙上写下一行字：一切为了孩子，为了一切孩子，为了孩子一切。这是他的奋斗目标，一定要把学校办出个样子，不让一个孩子掉队。

为改善学校硬件设施，孟荣达多次跑教育局，对接爱心企业；孩子学习成绩上不去，孟荣达便课上耐心讲解，课间重点辅导；每天放学，对于居住偏远的孩子，孟荣达坚持分批挨个送到家门口……

凭借孟荣达的坚守，孩子们的文化课门门不落，成绩也慢慢提升，学校还开设了长鼓舞兴趣班。孟荣达一门心思扑在学校，村民都看在眼里，教学点的孩子从最初的十几个逐渐增多。

有些村民还担心他被调离，事实上孟荣达从未想过离开。“虽然只有小学一、二年级，但教学点不能撤，毕竟靠近高脚村这个瑶族村寨，孩子上学方便又安全。二年级之后，孩子已经学会独立，再到镇上读寄宿制小学就方便得多。”

孟荣达长期以校为家，平常住在学校，周末才能回家。“老伴儿一直念叨我周末回家太晚，饭菜都凉透了，只能一遍遍热。”说起家人，孟荣达有些愧疚。

如今的中寨教学点，有了宽敞明亮的教室，院子里种了花花草草，同时配有小食堂，孩子们吃上了营养餐。孟荣达还主动申请成立幼儿班。幼儿班目前有37个孩子，由一名年轻教师专门负责。

再有一两年，孟荣达就要退休了。说起最大的心愿，他袒露心声：“学校跟孩子就是我的世界，希望教学点能一直办下去！”

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 07 版）

(责编：孙竞、熊旭)