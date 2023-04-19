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中国工程院院士、北京生物制品研究所原所长赵铠——

69年，致力于生物制品研究（讲述·一辈子一件事）

王君平
2023年04月19日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　2019年，赵铠（右）在指导学生做实验。
　　北京生物制品研究所供图

　　1954年，赵铠在复旦大学学生宿舍里学习。
　　受访者供图

　　人物小传

　　赵铠：1930年12月生，江苏苏州人，中国工程院院士、北京生物制品研究所原所长、研究员。69年来，他致力于疫苗研发，先后成功主持研发新型天花疫苗、风疹减毒活疫苗、血源性乙肝疫苗，合作研发了重组痘苗病毒乙肝疫苗，后又成功引进重组酵母乙肝疫苗工业化生产技术，为我国预防和控制病毒性传染疾病作出重大贡献。

 

　　娓娓道来、思维敏捷，谈及疫苗研发，年逾九旬的赵铠院士总是有说不完的话。与细菌和病毒作斗争，赵铠一直在努力。赵铠主持研发的疫苗，推动了天花被彻底消灭，风疹、乙肝等疾病得到控制。“我们的工作，就是要控制甚至消灭由细菌、病毒引发的疾病。”赵铠说。

　　另辟蹊径研制细胞培养痘苗，并在全国推广应用

　　多年以后，赵铠还会时常想起他刚入职时的那个场景……

　　1954年，24岁的赵铠毕业于复旦大学生物系。刚分配到单位，赵铠就被领导叫了过去。“你在痘苗室工作，但学的是生物，需要补上传染病学这一课。”时任牛痘疫苗学习班班主任朱既明对他严肃地说。

　　在朱既明看来，赵铠需要先从实验室研究做起。赵铠接受的第一项任务，是做牛痘苗石炭酸除菌效果的实验。新中国成立之后，天花是我国消灭的第一个烈性传染病，最好的应对方法就是研发牛痘疫苗。

　　培育牛痘疫苗需要耗费很大的体力。“先用肥皂给牛洗澡，每头牛要清洗七八遍，剃毛之后，在手术台上实施种痘、护理和刮痘等操作。”赵铠回忆，整个过程暴露在空气中，不可避免地存在杂菌污染，导致接种时发生不良反应。无论是用石炭酸处理，还是用传统的乙醚消毒方法，都无法获得无菌的牛痘苗。

　　既然传统方法走不通，赵铠开始尝试另辟蹊径。“如果种牛痘苗不用牛，改用鸡胚，是否就能很好地解决无菌问题呢？”这个设想一提出，引起了不少质疑。赵铠顾不上这些质疑，一头扎进研究之中……

　　如何在鸡胚中制成人工气室，如何接种和收取绒毛尿囊膜……看到赵铠遇到了困难，朱既明主动前来帮忙。在两人的共同努力下，鸡胚培养做痘苗的实验之路由此打开。

　　“做事一定要坚持到底，才能有所收获。”经过几年的刻苦研究，赵铠不断进行技术改良，终于研制出细胞培养痘苗，免疫效果和牛痘苗相当。1969年，这项技术在全国推广应用。这项技术不仅使痘苗不含杂菌，还节约了农业畜力，间接地支持了农业生产。

　　以新方式制备风疹疫苗，填补相关领域空白

　　随着1977年世界卫生组织宣布最后一例天花被消灭，相关疫苗也不再生产了。赵铠开始主动为自己找新项目……

　　当时，风疹广泛传播，而我国风疹疫苗研究还是一片空白。虽然不知会遇到什么困难，但赵铠只有一个选择——正面迎接挑战。

　　在早期研究中，没有测定风疹病毒效价的兔肾传代细胞（RK13细胞）。翻阅大量参考资料后，赵铠突然想到：能不能用接种新城鸡瘟弱毒的干扰实验来测定风疹病毒？

　　有了新的研究思路，关键在于如何实现。疫苗研发时，曾采用原代兔胚细胞，后改用人二倍体细胞。赵铠采用低温减毒的方法确保毒株的安全性，二倍体细胞培养风疹病毒的实验温度由34摄氏度降为30摄氏度，终于获得风疹病毒减毒株BRD—2，临床研究证明该毒株免疫原性良好、反应原性低、无传播性。

　　研发的疫苗究竟有没有免疫效果？接着，赵铠带着团队开展疫苗临床试验……

　　为确保临床有效性，相关实验做了很多次，充分证明：以BRD—2减毒株制备的风疹疫苗安全有效。1990年，冻干疫苗制成，经新药审评获得有4年保护期的新药证书。

　　“做科研经常会遇到很多未知的领域，需要有探索精神。如果只做简单的事情，就不会有大的科学突破。”回忆起那段时光，赵铠感慨地说。

　　带领团队推动我国疫苗生产升级换代，使乙肝疫苗纯度达99%以上

　　一份发黄的调查报告一直陪伴着赵铠，让他一次次不畏艰难，勇往直前……

　　时隔多年，报告上的文字已经分辨不清了，赵铠把重点内容誊抄下来。1980年，6位医卫界全国政协委员联合提交了“关于肝炎问题的调查报告”。当时，很多人呼吁推广接种疫苗，及早有效地控制乙型肝炎传播。

　　“六五”计划期间，血源乙肝疫苗研究被列为国家科技攻关重点项目。有关部门希望在5年内能够拿出成果，任务重、时间紧、压力大。这副重担交给了当时正在进行风疹疫苗研究的赵铠。

　　“有压力是好事，有压力才能更有动力。”赵铠说，他以高滴度乙肝表面抗原血浆为原料搞研发，做出了血源乙肝疫苗。1985年，该疫苗通过了国家鉴定和验收，获得新药证书。

　　“取得了成果，也不能有歇歇脚的想法。搞生物制品的人总是在不断否定自己。”赵铠笑言，他预见到血源乙肝疫苗只是一种过渡性疫苗，并非长远之计。为此，他创造性地提出“乙肝基因工程疫苗（痘苗表达）”的研究。

　　又经过几年攻关，重组痘苗乙肝疫苗研究获得成功，但又遇到了难以规模化生产、无法满足社会需求等问题。出路在哪里？赵铠放眼世界，建议引进国外重组酵母乙肝疫苗的工业化生产技术，并做好本土转化。

　　“引进先进技术，是在为我们自己争取时间，也是对我们生产能力的考验。”在赵铠和团队的推动下，我国疫苗生产实现了升级换代，乙肝疫苗纯度达到99%以上。近20年来，北京生物制品研究所累计生产了2亿多人份乙肝疫苗。

　　“要研发联合疫苗”“不仅有预防性疫苗，还有治疗性疫苗”……采访接近尾声，赵铠仍谈兴正浓：“做了一辈子，我拼尽了全力，还要继续做下去。”


　　《 人民日报 》（ 2023年04月19日 06 版）
(责编：孙竞、熊旭)

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