原标题：百年守锷：学弟演学长 赓续科学家精神

原创话剧《百年守锷》现场。任冠宇/摄中国航天科工二院供图

原创话剧《百年守锷》现场。任冠宇/摄中国航天科工二院供图

原创话剧《百年守锷》现场。任冠宇/摄中国航天科工二院供图

原创话剧《百年守锷》现场。任冠宇/摄中国航天科工二院供图

4月12日是世界航天日，北京航空航天大学守锷书院师生原创话剧《百年守锷》，在中国航天科工集团第二研究院职工文化中心上演。这是“北航脊梁”工程校园文化艺术精品项目的再度呈现，也是航天二院“红旗讲堂”品牌系列活动之一。

《百年守锷》话剧根据屠守锷院士生平事迹创作，由北京人民艺术剧院王甦编剧，中国艺术研究院李唫执导，由北航守锷书院学生话剧团创排完成，以学弟演学长的模式，全面展现了北航建校元老、两弹一星功勋奖章获得者、航天四老之一屠守锷院士空天报国的一生。

“我父母原来是二炮（现火箭军）转业的，从小就听他们说‘导弹，他们二院管研制，我们二炮管发射’。今天，带着北航的同学们来到二院演出《百年守锷》很感慨。”导演李唫说。

“‘洲际导弹检查完毕，请屠总师下达发射指令’……直到所有演员身着白衫向屏幕上的屠守锷先生鞠躬，我才意识到话剧与屠老的光辉一生都结束了，而我始终难以从激昂与悲恸交集的情绪中抽离出来。”北航守锷书院2022级本科生章锦川感慨。他认为，屠守锷先生于他而言，是人生良师，更是精神导师。

据介绍，该话剧首演至今，已累计在北航学院路校区晨兴音乐厅、北京科学中心等地公演共13场，先后有310名同学参加话剧剧组，覆盖线下观众6000余人，在线播放量近1400万。

（记者 张渺）

(责编：郝孟佳、孙竞)