4月13日，在第八个全民国家安全教育日即将到来之际，主题为“挺膺担当时代新人，共筑国家安全防线”的2023年全国高校学生国家安全素养展示活动在长安大学举行。全国28个高校代表队的200余名学生参加了本次展示活动，近1000名师生现场观摩。

经过4月12日的两场展示，福建师范大学、中南财经政法大学、衡阳师范学院、河北经贸大学、哈尔滨工业大学、吉林大学、新疆大学、华北电力大学、长安大学进入最终展示环节。

13日下午，激烈的最终展示环节正式开始。经过有问必答、一站到底、安全公开课环节的比拼，福建师范大学代表队和吉林大学代表队进入终极PK环节，围绕“自身安全比共同安全更重要（正方）——共同安全比自身安全更重要（反方）”辩题展开辩论。经过28名大众评审和7名专家评审投票，最终吉林大学代表队荣获2023年全国高校学生国家安全素养展示活动特别风采之星殊荣。活动还评出闪亮风采之星3个，优秀团队5个，追梦团队19个，最佳辩手2个，优秀组织奖10个。本次展示活动首次设置了全国高校教师国家安全教育教学风采展示，2名优秀教师围绕总体国家安全观进行现场授课展示。

本次活动由教育部思想政治工作司、中共陕西省委教育工作委员会、陕西省教育厅指导，中国高等教育学会保卫学专业委员会、教育部高校思想政治工作创新发展中心主办，陕西省高等教育学会保卫学专业委员会、长安大学承办。

活动旨在深入贯彻落实总体国家安全观，推进高校国家安全教育，增强高校学生国家安全意识和素养，是全面贯彻落实党的二十大精神，将国家安全教育融入高校育人工作的有力举措。（记者许祖华）

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