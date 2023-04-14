本报记者 魏哲哲

依法保护未成年人合法权益、预防矫治未成年人犯罪，是人民法院的重要职责。近年来，针对社会关切的杀害、性侵、拐卖、虐待未成年人，校园欺凌以及利用网络实施的严重侵害未成年人合法权益等犯罪行为，人民法院坚决依法严惩。

“近年来，全国法院每年判处的未成年罪犯人数，约占同期全部刑事罪犯的2%左右，呈现出相对平稳、整体数量下降的趋势。”最高人民法院少年法庭工作办公室相关负责人介绍，未成年罪犯从2018年的34365人减少到2022年的27757人，占全部刑事罪犯的比例由2.41%降低至1.94%。

新修订的未成年人保护法在原来家庭、学校、社会、司法“四大保护”的基础上，增加了网络保护和政府保护，确立了综合保护体系。

在学校保护方面，最高法联合相关部门出台《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》《关于落实从业禁止制度的意见》等10余部规范性文件，促进校园安全治理。在网络保护方面，人民法院与有关部门联合开展网络清理行动，为未成年人营造清朗网络空间，预防未成年人沉迷网络或者遭受侵害。

做好孩子的工作永无止境。“办理典型一案，促进解决一片，才能提高效率。”最高法少年法庭工作办公室相关负责人表示，人民法院将加强对涉未成年人案件态势规律的分析研判，做实“抓前端、治未病”，向有关部门有针对性地提出司法建议，促进强化诉源治理、综合治理，推动形成未成年人保护强大合力。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 10 版）

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