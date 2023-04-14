本报记者 魏哲哲

淡黄色的审判桌椅、浅蓝色的墙面、U形法台……在北京市海淀区人民法院少年法庭，这些布置让法庭看起来更像“课堂”，寓意着包容、接纳、关怀的陈设，无形中保护着每一个走进法庭的孩子。

在这里，判决不是案件的终点。一个孩子走进法庭，就会有一名法官守护他的成长。

“相比结一个案子，我们更想帮一个孩子。”海淀法院少年法庭负责人秦硕说，“我们每个案子都要考虑这个孩子如何教、怎么帮，再去找到一个对他来讲最好的裁判结果。”

实行“首审责任制”，建立法官与涉诉未成年人“一对一”模式

“右臂骨折，只能左手写字上考场。”眼看就要中考，孩子却被体育课上逆行的同学撞倒受伤，李先生着急又气愤。

协商经济赔偿时，对方家长王女士认为学校也有责任。双方意见不一，李先生决心将官司打到底。

“通过分析监控录像，我们发现男孩小李完全按照学校规定的方向和指令在训练跑步，并没有过错。而女孩在长跑训练中违反了规则造成了对方受伤，应承担主要责任。”办案法官张莹说，女孩逆行跑了半圈，在这期间学校未及时发现并制止，也应承担一定责任。

“孩子打着绷带上考场……”李先生越说越激动，除了主张经济赔偿外，还坚决要求对方赔礼道歉。

除了界定法律责任，也应通过法理情劝说双方互谅互让。“换位思考一下，如果受伤的是您家孩子，您是啥想法？”张莹动员王女士敞开心扉，真诚向对方道歉。最终，双方化解了心结。

“办理好每一起未成年人案件，不能只说‘法言法语’，要用不同当事人都能理解的方式交流，把话说开、心结打开，才能实质性化解纠纷，实现双方服判息诉。”张莹说。

“感谢法官把孩子的事儿从头管到底！”小李拆除钢板后，还面临伤残赔偿问题。张莹再次负责案件审理，双方都很配合，案件顺利解决。

近年来，海淀法院少年审判实行“首审责任制”，将首审案件中涉及的未成年人登记造册，日后如有涉及同一未成年人权益的其他案件，均由首审法官负责审理，建立法官与涉诉未成年人“一对一”模式，强化对涉诉未成年人的精准帮教。

“案件审理中，法官详细调查了解涉案未成年人具体情况，主动发现危险点和风险点，及时干预、妥善处理，最大限度减少诉讼对未成年人的影响。”张莹说，让最了解情况的法官继续负责后续案件审理，有利于案件顺利化解，实现公正与效率的统一。

跟踪帮教、适时帮助，让“迷途少年”重回正轨

从事少年审判10多年，秦硕一直坚信，要把“在帮教中司法”这一工作理念传承下去，“做一个判决容易，可是真正挽救一名迷途少年并不简单”。

在处理一起案件时，面对17岁的当事人小羽，秦硕有些疑惑。为什么要去抢劫？带着疑问，秦硕仔细查看案卷发现，原本成绩优异、一直担任班干部、多次被评为三好学生的小羽，只因学习压力大，跟母亲赌气拌嘴，一时冲动就冲进学校抢了200元钱。

庭审现场，家长、老师甚至被害人都在为小羽求情。“对小羽而言，帮教比刑罚更重要。”秦硕说，少年审判的意义，不是单纯的惩罚而是挽救成长。考虑到小羽的主观恶性及社会危害性相对较小，法院依法从轻处罚，小羽被判缓刑。

结案后，秦硕继续与小羽保持联系，经过9年多跟踪帮教，小羽的性格与思想也发生了很大转变。“在取保候审期间，小羽返回学校参加高考，以全班第一名的成绩考入大学。缓刑考验期满后顺利出国留学，现已完成学业回国工作。”如今，小羽与父母的关系已经得到修复。

“孩子有孩子的特点，推一把，他可能走得更远；大家拉一把，他可能就迷途知返。挽救一个孩子，就是挽救一个家庭。”秦硕说，除极端个例外，绝大多数孩子的违法犯罪行为只是一念之差，适时帮助，才能让他们回到正途。

审判是少年法庭的最后一道程序，而每个孩子的人生并不止于一纸判决书。每次有孩子刑满释放或缓刑考验期满时，秦硕都会告诉他们：“从今天起，这件事翻篇了，你们要回归正轨、正常生活、健康长大。如有需要，我们一直在。”

尽量从源头上防范问题，促进犯罪预防机制不断完善

“家庭是第一个课堂，家长是第一任老师。对于案件审理中发现的家庭教育问题，少年法庭会通过家庭教育令责令家长切实履行监护职责。”秦硕介绍，对于社会管理漏洞，少年法庭会以司法建议等形式，向学校等有关单位通报，充分发挥能动司法，促进未成年人保护和犯罪预防机制不断完善，尽量从源头上防范问题。

在一起校园欺凌案件中，学校对于侵害者作出停止住宿资格的处罚。但家长提出，孩子住在郊区，上学不方便，且处在青春期，单独租房住更不放心。

于是，办案法官与家长积极沟通，指出孩子存在的问题以及家庭教育上的缺失，发出家庭教育令，并通过社工给予指导。“家长变了，孩子也就跟着变。”法官与学校积极沟通，经过3个月观察，学校重新接纳了孩子。

海淀法院少年法庭每名法官还有一个共同身份——周边学校的法治副校长，覆盖辖区20余所中小学。脱下法袍，走进教室，将司法向教育延伸。

“要尊重他人，善意对待同学。”“如果遇到了校园欺凌应该怎么处理？”……这样既有理念教育，又讲具体应对方式的法治授课，已经成为海淀法院少年法庭工作的一部分。“要经常走进校园，了解孩子们真实的生活和想法，找到普法切入点，提高孩子们的法律意识和自护能力。”秦硕介绍，把典型案例讲给孩子、家长、学校，通过合理的警示预防，提升未成年人的安全防范意识和家长监护能力，能从源头上减少伤害未成年人事件的发生。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 10 版）

(责编：李依环、孙竞)