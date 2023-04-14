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合力防范青少年短视频沉迷（人民时评）

崔  妍
2023年04月14日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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近年来，短视频受到互联网用户青睐，青少年上网看短视频也愈发普遍。然而，由于内容特点、算法推荐、心理机制等多方面原因，不少人感觉刷短视频会“上瘾”。如何有效防止未成年人陷入短视频沉迷，成为一道现实课题。

《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年人互联网普及率达96.8%，触网低龄化趋势明显，而未成年网民中经常在互联网上看短视频的比例为47.6%。武汉大学中国乡村治理研究中心发布的一份报告显示，在调研的中部省份中，有九成农村留守儿童长期使用专属手机或者长辈的手机，其中近七成儿童用手机看短视频。短视频沉迷极易造成青少年视力下降、注意力不集中等后果，一些不良信息还会产生误导，进而影响未成年人身心健康，危害不容小觑。防范短视频沉迷，是保护青少年身心健康的题中应有之义。

加强监管，营造清朗的网络视听环境，才能更好守护未成年人成长。在制度上，应不断完善相关法律法规，强化网络平台责任。近年来，从出台《网络信息内容生态治理规定》等文件，到新修订的未成年人保护法增设“网络保护”专章，渐趋完备的制度体系为青少年设置起“防护网”。下一步仍须与时俱进，以制度刚性建好“防火墙”。在技术上，应进一步向科技借力，推动责任落细落实。监管部门可利用上线审查、应用管控等实现综合监管，短视频平台等也可运用身份识别、大数据分析等，推动“防沉迷系统”“青少年模式”迭代升级。多措并举、精准施策，才能让监管更加有力有效。

帮助未成年人防范沉迷，关键在疏导。应当真正从青少年的视角出发，多供给优质的精神文化产品。就短视频本身而言，平台和创作者有责任瞄准未成年人需求，多发布、传播健康向上的内容。学校应开展丰富多彩的文体活动，引导学生过精神充盈的生活。对于农村地区而言，公共服务供给相对不足，应着力加强公共文化服务体系建设，让图书、文体设施、社区活动等更可及，为未成年人打开更广阔的精神世界。尤其是对于部分留守儿童，在父母无法陪伴的情况下，如何更好满足他们的心理需求，亟待全社会合力破题，给予他们更多关心与关爱。

未成年人是网络建设的重要主体，防止网络沉迷是未成年人网络保护工作的一个重要方面。近年来，从推进专项行动、深化打击针对未成年人的网络违法犯罪，到围绕有关问题进行重点整治、净化未成年人网络环境，一系列务实举措，凝聚起未成年人网络保护合力。也应看到，构建良好网络生态难以毕其功于一役，引导未成年人科学健康用网也需“授之以渔”。譬如，防沉迷的治本之策，就是提升青少年网络素养。标本兼治、久久为功，既针对新形式、新问题推出新举措，又着力提升未成年人网络素养和用网能力，才能建设未成年人友好型网络空间，助力他们健康成长。

网络空间是亿万民众共同的精神家园。当前，网络应用深度融入人们的学习、工作、生活，每个人都是维护网络环境的责任人、受益人。集聚众智、汇聚众力，营造清朗网络空间生态，确保未成年人健康安全用网，互联网必将更好助力青少年成长进步，让他们的生活更多彩。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)

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