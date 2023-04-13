本报香港4月12日电 （记者陈然）第十四届鲁迅青少年文学奖香港赛区征文11日正式启动。即日起，香港大中小学生及35岁以下青年均可免费参加，截止日期为6月6日。

本次比赛分为香港赛区初赛、复赛及全国总决赛三个阶段。香港赛区评审团将评选香港赛区获奖作品，各组别设特等奖1名，一等奖、二等奖、三等奖、优异奖若干名。其中，特等奖和一等奖作品将被选送参加全国总决赛。

鲁迅青少年文学奖从2009年开始，已成功举办十三届，累计参赛人次超过1000万。自2021年首次设立香港赛区以来，该文学奖在香港的影响力逐步提升，成功吸引逾千名香港学生及青年参赛。

香港赛区比赛以弘扬中国文学艺术为宗旨，希望加强香港青少年历史及文化教育，促进香港青少年与内地及海外青少年的广泛交往、全面交流、深度交融，吸引更多港澳青少年到内地交流学习，增强对祖国的向心力。

本次比赛由鲁迅青少年文学奖香港组委会等主办，香港优才及专才协会等承办，九龙地域校长联会、香港岛校长联会、新界校长会、香港教师会等机构合办。

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