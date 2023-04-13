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今年大学生志愿服务西部计划报名工作启动

全国项目实施规模将继续保持两万人

2023年04月13日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月12日电  （记者杨昊）记者12日从共青团中央获悉：共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合召开电视电话会议，部署2023年大学生志愿服务西部计划重点工作。即日起至5月中下旬，通过西部计划官方网站接受普通高等学校应届毕业生或在读研究生报名。

　　会议要求，2023年，西部计划要按照做好高校毕业生等重点群体就业工作相关要求，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。西部计划各级项目办要以西部计划实施20周年为契机，高质量抓好招募宣传、扎实推进“青马工程”西部计划专项和研究生支教团专项、做细做精做优日常管理服务、持续推动志愿者扎根西部，不折不扣落实好西部计划各项工作任务。

　　据悉，2023年西部计划全国项目实施规模将继续保持2万人，地方项目预计实施规模将超过4万人，分为乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、服务新疆、服务西藏等7个专项。今年是西部计划实施20周年。20年来，西部计划累计招募派遣46.5万余名大学生志愿者在2000多个县（市、区、旗）基层服务。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月13日 07 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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