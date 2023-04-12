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共同呵护好孩子们的眼睛（今日谈）

刘  念
2023年04月12日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　如何保护好儿童青少年的视力，是全社会必须答好的一道考题。上海松江区将近视防控知识融入课堂教学、校园文化和中小学生日常行为规范，提高中小学生主动保护视力的意识和能力；浙江桐庐县对全县幼儿园大班至高三儿童青少年开展视力筛查活动，并建立“儿童青少年眼视觉健康档案”；安徽合肥市出台规定，新建学校需建设一间近视防控教室，以助力学生防控近视……不少地区不断推出行之有效的新举措，为防控儿童青少年近视提供了有益借鉴。

　　孩子的光明未来，离不开明亮的双眸。必须看到，在低年龄阶段发生近视的孩子，更容易变成高度近视眼，导致视力损伤。同时也应看到，儿童青少年近视的发生成因复杂，既与个人学习、生活习惯有关，也同教育考试评价与激励机制、家校互动模式等密切相关。正因此，学校和全社会要行动起来，共同呵护好孩子们的眼睛。

　　预防近视，防大于治。坚持关口前移，积极为学生创造符合科学用眼要求的学习环境，帮助孩子养成良好的用眼习惯，加强儿童青少年眼保健和视力检查，多管齐下、综合施策，我们定能保护好儿童青少年的明亮“视”界，让孩子们拥有一个光明的未来。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月12日 01 版）
(责编：孙竞、郝孟佳)

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