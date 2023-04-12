人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

不求桃李满园  只为相暖相依（暖闻热评）

崔  妍
2023年04月12日08:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　【人物】特教路上的“筑梦人”闫蕊

　　【故事】闫蕊是山东省泰安市宁阳县特殊教育中心的教师。22年来，从负责听障孩子的语文教学，到为患有脑瘫、自闭症等疾病的儿童进行培智教育，她不断探索新的教学方法，用心引导学生跨越残缺的障碍，帮助不少学生实现了能力提升。

　　【点评】

　　“后悔选择这行吗？”22年，只教过96名学生，比普通教师付出更多的耐心和精力，却很难体会到桃李满园的成就感，闫蕊坚定回答：“假如再选一次，我还会做一名特教老师。”不为“桃李满天下”，只为梦想相伴、相暖相依——这是闫蕊从事特殊教育的不变初心。

　　教育是一门“仁而爱人”的事业，有爱才有责任。对特殊教育来说，更是如此。闫蕊日复一日地付出，帮助这些特殊孩子找回生命中缺失的美好。听障孩子学习拼音不易，她就一遍遍教；转型培智教育，她把专业笔记做得密密麻麻；面对情绪不稳定、沟通有困难的学生，她用“量身定制”的教学方法化解一个个难题……蹲下身来、耐下心来，将自己的爱心、细心毫无保留地倾注到孩子们身上，闫蕊以“师者仁心”，以不断磨精磨细的教学方法，呵护着学生的心灵，滋养着他们的成长。

　　教师的责任感，体现于因材施教；教育的公平性，体现在有教无类。重度智力障碍儿童无法入校学习，闫蕊主动送教上门，把课堂“搬”到学生家中。带上绘本教具，奔走在酷暑严寒，这些年来，闫蕊每年送教行程超过2000公里。漫漫送教路，记录着闫蕊的奔波，见证着特殊教育事业前行的脚步。近年来，从壮大“送教上门”教师队伍，到提高特殊教育学校招收能力，再到积极推进特殊教育数字化转型，“办好特殊教育”的承诺得以践行，更多孩子接受到了更平等、更优质的教育。

　　对于残障青少年而言，教育意味着什么？可能是掌握一门技术、走上工作岗位“发光发热”，可能是生活能够自理、减轻父母负担，也可能只是会多写几个字、多说几句话。这些普通人看起来微不足道的进步，却可以汇聚成光，照亮他们的生命，助力他们实现梦想。在闫蕊的班级里，有不少学生顺利升入重点特殊教育学校，有一些孩子对画画、阅读展现出浓厚的兴趣；而在更广袤的特殊教育土地上，有学生成长为冰雪运动的特奥冠军，有学生走上讲台成为特教老师，有学生投身公益事业点亮更多困境中的梦想……他们的故事，凝结着无数“筑梦人”的耕耘付出，也显示出特殊教育的价值和意义。

　　授之以鱼，更要授之以渔。对特殊儿童来说，在为他们提供物质上帮助的同时，还要不断提升他们的发展能力、发展机会。党的二十大报告提出，“强化学前教育、特殊教育普惠发展”。瞄准这一目标，我们还要采取更多措施，汇聚更多力量，切实将特殊教育普惠发展落到实处，全面提高特教质量，让更多人能够在教育的滋养下，掌握知识技能、改变自身命运、成就人生梦想。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月12日 05 版）
(责编：孙竞、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部