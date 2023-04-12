崔 妍

【人物】特教路上的“筑梦人”闫蕊

【故事】闫蕊是山东省泰安市宁阳县特殊教育中心的教师。22年来，从负责听障孩子的语文教学，到为患有脑瘫、自闭症等疾病的儿童进行培智教育，她不断探索新的教学方法，用心引导学生跨越残缺的障碍，帮助不少学生实现了能力提升。

【点评】

“后悔选择这行吗？”22年，只教过96名学生，比普通教师付出更多的耐心和精力，却很难体会到桃李满园的成就感，闫蕊坚定回答：“假如再选一次，我还会做一名特教老师。”不为“桃李满天下”，只为梦想相伴、相暖相依——这是闫蕊从事特殊教育的不变初心。

教育是一门“仁而爱人”的事业，有爱才有责任。对特殊教育来说，更是如此。闫蕊日复一日地付出，帮助这些特殊孩子找回生命中缺失的美好。听障孩子学习拼音不易，她就一遍遍教；转型培智教育，她把专业笔记做得密密麻麻；面对情绪不稳定、沟通有困难的学生，她用“量身定制”的教学方法化解一个个难题……蹲下身来、耐下心来，将自己的爱心、细心毫无保留地倾注到孩子们身上，闫蕊以“师者仁心”，以不断磨精磨细的教学方法，呵护着学生的心灵，滋养着他们的成长。

教师的责任感，体现于因材施教；教育的公平性，体现在有教无类。重度智力障碍儿童无法入校学习，闫蕊主动送教上门，把课堂“搬”到学生家中。带上绘本教具，奔走在酷暑严寒，这些年来，闫蕊每年送教行程超过2000公里。漫漫送教路，记录着闫蕊的奔波，见证着特殊教育事业前行的脚步。近年来，从壮大“送教上门”教师队伍，到提高特殊教育学校招收能力，再到积极推进特殊教育数字化转型，“办好特殊教育”的承诺得以践行，更多孩子接受到了更平等、更优质的教育。

对于残障青少年而言，教育意味着什么？可能是掌握一门技术、走上工作岗位“发光发热”，可能是生活能够自理、减轻父母负担，也可能只是会多写几个字、多说几句话。这些普通人看起来微不足道的进步，却可以汇聚成光，照亮他们的生命，助力他们实现梦想。在闫蕊的班级里，有不少学生顺利升入重点特殊教育学校，有一些孩子对画画、阅读展现出浓厚的兴趣；而在更广袤的特殊教育土地上，有学生成长为冰雪运动的特奥冠军，有学生走上讲台成为特教老师，有学生投身公益事业点亮更多困境中的梦想……他们的故事，凝结着无数“筑梦人”的耕耘付出，也显示出特殊教育的价值和意义。

授之以鱼，更要授之以渔。对特殊儿童来说，在为他们提供物质上帮助的同时，还要不断提升他们的发展能力、发展机会。党的二十大报告提出，“强化学前教育、特殊教育普惠发展”。瞄准这一目标，我们还要采取更多措施，汇聚更多力量，切实将特殊教育普惠发展落到实处，全面提高特教质量，让更多人能够在教育的滋养下，掌握知识技能、改变自身命运、成就人生梦想。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 05 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)