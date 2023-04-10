丁雅诵

在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛冠军争夺赛现场，参赛学生以强国有我的使命担当、深厚扎实的学识素养、积极昂扬的精神状态，展现出当代大学生创新创业的青春风采。

党的二十大报告提出，“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”。站在新的历史起点上，如何实现教育、科技、人才培养一体化推进？如何切实提升大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力？“互联网+”大学生创新创业大赛提供了一种有益探索。

青年是社会上最富活力、最具创造性的群体，理应走在创新创造前列。我们欣喜地看到，一批有理想、有本领、有担当的青年，奔跑在创新创业的赛道上；在航空航天、新材料、立体视觉等硬科技领域，许多科技含量高、市场潜力大、社会效益好的项目应运而生，赋能传统产业转型升级，服务带动新经济发展；一大批学生走进革命老区、贫困山区、城乡社区，扎根中国大地了解国情民情，推动乡村振兴取得新进展……广大青年学生把自己的人生追求同国家发展进步、人民伟大实践紧密结合起来，在创新创业中展示才华、服务社会。

如今，大赛在广度和深度上迈出新步伐，更加注重将高校教育教学、科技创新转化、人才集聚等环节有机结合。如本届大赛面向新一轮科技革命和产业变革，设置产业赛道，实现了产业出题、高校揭榜、学生答题、同题共答，努力破解产学研脱节问题；又如决赛期间，国家高等教育智慧教育平台正式上线“创课平台”板块，系统集聚整合创新创业要素资源，切实提高学生创新能力和知识转化能力……教育端与产业端的深度融合，创新链、产业链、人才链的有效沟通，推动着大学生创新创业向更高质量发展。

青春在创新创造中闪光。相信会有更多新时代青年把创新创业梦融入伟大的中国梦，以青春和理想谱写信仰和奋斗之歌。

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 06 版）

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