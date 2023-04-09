吴 丹

春天正是读书天。3月28日，全国青少年学生读书行动启动，国家智慧教育读书平台开通，向广大青少年和全社会发出爱读书、读好书、善读书的号召，这既是贯彻落实党的二十大关于深化全民阅读活动的重要部署，也是促进全面提升育人水平的重要举措。

“少而好学，如日出之阳。”一个民族的未来，寄望于青春的力量。习近平总书记特别关心青少年读书学习，强调“人生的扣子从一开始就要扣好”“希望孩子们养成阅读习惯，快乐阅读，健康成长”。广大青少年牢记嘱托，珍惜韶华，潜心读书，让青春在书香中绽放。

中华民族自古崇尚读书，讲究格物致知、诚意正心。从“凿壁偷光”到“孙康映雪”，从“兴于诗，立于礼，成于乐”到“立身以立学为先，立学以读书为本”，读书是获取知识、启智增慧、培养道德的重要途径，可以让人得到思想启发，树立崇高理想，涵养浩然之气。诗人杜甫说“读书破万卷，下笔如有神”，理学家朱熹说“问渠那得清如许？为有源头活水来”，作家杨绛说“每本书都别有天地，别有日月星辰”。开展青少年学生读书行动，是从立德树人“根基”架起教育强国“柱梁”的战略安排，要通过实施“学习新思想 做好接班人”“学科学 爱科学”“典耀中华”等主题读书行动，帮助青少年增强爱党爱国爱社会主义的坚定信念，提升思想道德素质，塑造自立自强品格，传承中华民族生生不息的精神。

好书如师如友，有着穿透人心、跨越时空的力量。读史书，可以看成败、鉴得失、知兴替；读诗歌，可以情飞扬、志高昂、人灵秀；读哲学，可以观世界、知规律、辨思维……我们追求“腹有诗书气自华”，这种“书卷气”不是知识的简单叠加，而是把读书当作一种习惯养成、一种生活方式，内化为陪伴一生的自主学习行动，拓展出未来人生的无限可能。因此，开展青少年学生读书行动，是以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”的一项举措。要倡导广泛全面阅读，定期完善更新阅读指导目录，引导青少年学生博览群书、拓宽视野。要注重激发读书兴趣，充分调动青少年学生读书热情，引导其在读书中享受乐趣、感悟人生、获得成长，防止增加师生及家长额外负担，坚决克服功利化倾向。

我们走过书信时代，经过电邮时代，来到读“屏”时代，网页挤占书页，“输写”代替书写。我们无法回到“从前慢”的过去，但也不能丢失知识的传承、文化的涵养、精神的赓续。开展青少年学生读书行动，是把数字技术这一“最大变量”转化为阅读提质“最大增量”的关键一招。要主动融入、积极创新，加强数字资源平台建设，提供优质数字阅读资源，丰富阅读形式，加强适宜、优质、多样、健康的阅读资源建设，服务学生处处可读、时时能读。

最是书香能致远。在浙江，省级财政为农村学校配置图书，16年累计投入3.54亿元；在华中科技大学，“图书漂流”“毕业阅读卡赠送”等活动培养了学生阅读好习惯……在读书行动启动仪式上，一些省市、学校分享了开展读书活动的做法与经验，教师、家长和学生代表分享了读书故事与体会，书香校园建设蓬勃开展。

读书关乎个人成长，更事关国家民族的未来。引导激励青少年学生爱读书、读好书、善读书，立志为中华民族伟大复兴而读书，书香校园才能满溢为书香中国，为奋进新征程、建功新时代积蓄青春力量，筑梦美好未来。

《 人民日报 》（ 2023年04月09日 05 版）

(责编：胡永秋、白宇)