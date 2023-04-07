步入山东科技大学矿山岩层智能控制与绿色开采重点实验室，安全科学与工程专业2020级研究生董浩正在这里忙碌着。前不久，董浩将自主研发的绿色防灭火技术和高效阻化泡沫凝胶技术转让给了山西一家煤业公司，该项技术将产生5000多万元的经济效益，这段时间正是推广前的最后调试和技术检验阶段。

促成这项成果转化的，是山东科技大学安全与环境工程学院“新领带”研究生党支部。近年来，为了破解党员散、集体弱、成果少等研究生教育中的突出问题，山东科技大学陆续成立68个研究生党支部，构建“党建+创新”“党建+社会服务”“党建+人才培养”特色育人模式，实现党建与学生创新创业、学生成长成才、服务经济社会发展等齐头并进。

鼓励学生创新：从“单兵作战”到“组团协作”

山东科技大学安全与环境工程学院研究生郭立典，在本科期间一次煤矿下井学习时，发现工人深受细微粉尘的威胁伤害，产生了治理矿山粉尘的想法。

当他真正接触除尘研究，试图将所学知识应用于具体研究时，才发现自己的能力如此“单薄”。一筹莫展之际，“新领带”研究生党支部送来了圆梦“大礼包”：支部牵头组建“尘埃落定”科技创新团队，将郭立典和10名志同道合的学生聚在一起，不仅聘请行业专家担任导师，还组织有项目经验的党员结对帮扶。

“研究生开展科技创新活动，习惯‘单兵作战’，容易遇到瓶颈，很难产出有价值的成果。”该校安全与环境工程学院党委书记张恩生说，为此，“新领带”研究生党支部组建了10余个科技创新团队，通过党支部引领，党员标兵示范，把同学们聚集起来，合力破解创新难题，产出更多高水平创新成果。

“学校在校研究生近一万人，党员占比超过三分之一，尽管频频出现‘创新达人’‘专利哥’，但存在成果质量不高、科研项目层次偏低等问题。”该校研究生工作部部长韩作振介绍，近年来，学校把党建和创新紧密结合起来，建立科技创新结对帮扶的创先争优长效机制，通过建设阵地、组建团队、搭建平台、创建品牌、提供服务等，构建创新孵化的全方位、全过程、全链条生态体系，让党的组织优势转化为学生创新动力源。

促进成果转化：从“养在深闺”到“服务社会”

山科大自动化学院控制理论与控制工程专业博士研究生杨子江，取得了7项国家发明专利、10余篇高水平学术论文的成果，是一个不折不扣的“创意大王”。但由于“不知道上哪儿去转化”，这些创新成果，并没有换来真金白银。

“不能让创新性成果止步于证书与奖金。”自动化学院党委书记庄立臣说，要发挥支部的引领、帮扶、推广作用，催生更多符合社会发展需要的创新成果。

“我所在的自动化学院研究生第四党支部了解技术转化需求后，推荐给了青岛的一家合作企业。”杨子江介绍，在与该企业洽谈合作时，党支部还专门举行了专利现场推介会，将他的科研成果推荐给企业。目前，“面向大电网运行的火电机组性能评价与控制优化关键技术及应用”项目已在大唐山东发电有限公司等10余家公司应用，并获山东省科技进步二等奖。

大学生的创新成果应该如何从校园走向市场？近年来，山科大不断加强服务型基层党组织建设，采取“到基层走访调研、送课题到生产一线”等系列举措，把问题当课题，将创新变成任务，形成了主动服务发展的新局面，促使一个个“养在深闺”的创新成果“落地生根”。

如今，山科大研究生党支部已然成为学生和企业之间的“红娘”，为了扮演好这个角色，先后与300余家企业、科研机构签订了战略合作协议，打造党建引领的产学研合作新模式，分别组建大学生实验基地、科创基地、转化基地，建立了教授、工程师与科技创新团队“一带一”机制，进行一对多、多对一的技术应用推广。

接受实践锻炼：从大学课堂到“田间地头”

2021年暑期，“新领带”研究生党支部成员刘存庆带领团队到菏泽市鄄城县箕山河流域实践调研，发现这里存在着废水乱排且难以溯源的问题，通过“共建帮扶”的形式，团队与鄄城县生态环境局达成河流监测治理合作。刘存庆运用自主开发的光谱污染源溯源技术，构建了网格化监测溯源系统，为河流的保护增加了科技之“眼”。

山科大地科学院地质资源与地质工程专业2021级研究生王建炜曾多次走进黄河三角洲自然保护区开展实践调研，发现黄河流域生态环境遭到了一定的破坏，便在党支部“实践学堂”抛出了实践话题，引发了热烈的反响。随后，“大地之光”党支部牵头组建了服务黄河流域生态保护的专项实践团队，为“母亲河”的生态安全、水质监测出谋划策。

“把教室‘搬’到工厂车间、田间地头，让学生们真题真做，把学习成果转化为生动实践和实际成效，研究生教育在以知促行、以行践学中真正‘活起来’。”山科大党委书记罗公利说，两年来，山科大研究生党支部共组建了120余支社会实践团队，鼓励学生融入关系国家战略、民生福祉的实践项目，接受锻炼、建言献策，在实践中受教育、长才干、作贡献。（刘艳杰 韩洪烁 郭熙）

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