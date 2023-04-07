本报记者 刘新吾

初春时节，林荫道蓊蓊郁郁，重庆电子工程职业学院学生李小松正在实训室里指导学弟学妹。实训室是李小松人生道路的转折点，从这里出发，他走向世界技能大赛冠军奖台。

00后李小松生于江西一个普通农村家庭。从小，他就有着强烈的好奇心——喜欢拆东西，家里的玩具、手电筒、电视机等“无一幸免”。因为这，他没少挨“板子”。

一个暑假，李小松到上海一家工厂打工，看到了很多熟练掌握技术的工人，感受到了技术的力量。“要学好一门技术，才能过上好日子，为社会创造更大的价值。”他暗下决心。

进入重庆电子工程职业学院学习后，李小松加入蔡运富老师的智能电子产品设计与制作工匠工坊，得到悉心指导。

在这里，李小松努力学习、训练，成绩一路攀升，多次获得市级、国家级专业技能大赛奖项，捧回一张张证书和奖状。

2020年，李小松在全国第一届职业技能大赛光电技术项目中获得银牌，并拿到2022年世界技能大赛特别赛“入场券”。

为了备赛，李小松干脆把床搬到了实训室。他还买了个摄像头，每天回放自己练习时的视频，“复盘”训练过程，不断改进操作。

训练、复盘、改进，周而复始。功夫不负有心人，最终，在LED造型项目上，李小松达到了误差不超过0.1毫米的惊人水准。

2022年10月，世界技能大赛特别赛在日本举行。李小松参加的光电技术项目是本届比赛的新增项目，包括智能照明控制系统安装与调试等内容。厚积薄发，李小松成为全场唯一一个完成所有设备安装任务的选手，为中国捧回世界技能大赛特别赛光电项目金牌。

为国争光的同时，李小松也改变了自己的命运，许多单位都向他表达了聘请意愿。荣誉面前，李小松仍然保持清醒，他希望成为一名职业教育老师，把自己的知识和经验传授给更多孩子，帮助他们掌握技能。

“这个时代充满了成长机遇，只要努力，每个人都能实现人生价值。”李小松说。

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)