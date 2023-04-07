曹瑞红

作者曹瑞红既是罗珊娜的老师，也是她的朋友。曹瑞红希望罗珊娜沿着梦想的方向一直走下去。

图为罗珊娜（左）和曹瑞红合影。

在罗马尼亚首都布加勒斯特市区有一家中医诊所，名为上海中医诊所，由华人朱荣富于上世纪90年代开设。布加勒斯特大学孔子学院成人班学生、48岁的罗珊娜已经在这个诊所工作了23年，每天负责接待患者，必要时，还为中国医生和患者顺畅沟通做翻译。

罗珊娜是我的学生，也是我的好朋友。20多年前，她因一部电影迷上了中国武术，经人介绍认识了师父朱荣富，从此与武术、中文、中医结下了不解之缘。

因武术与中文结缘

1991年，罗珊娜还是一名中学生，突然被电视上正在播放的中国功夫电影吸引了，便萌发了学武术的想法。但在当时，获取和中国有关的信息并不容易。罗珊娜到处打听，直到1995年，已经入读大学的她经朋友介绍认识了朱荣富。当时，朱荣富在开设中医诊所的同时，创办了上海武术俱乐部。他白天在诊所工作，晚上免费教武术。罗珊娜便开始跟着朱荣富学习武术，后来又在中医诊所上班。

那时候，网络资源并不发达，朱荣富从中国买了很多介绍中国武术的磁带和一些影音光碟。罗姗娜回忆道：“看视频时，我只能看武术动作，看不懂里面的中文字幕，于是决定学习中文！”

1998年暑假，朱荣富的女儿到罗马尼亚探亲，罗珊娜就跟着她学习中文。“师父的女儿是我的第一位中文老师，还教会了我用筷子吃饭。我会写的第一个汉字是‘马步’的‘马’。”罗姗娜说。

暑假很快过去，短暂的中文学习经历让罗珊娜坚定了学习中文的想法。在学中文的路上，她有多位老师，有布加勒斯特大学中文系毕业生洛河，有从事翻译工作的西蒙娜·米克洛什以及布加勒斯特大学中文系的周成兰老师。“有两年，我白天旁听中文系的课，晚上跟着老师学习中文。”罗珊娜说。

2013年，布加勒斯特大学孔院成立。罗珊娜开始在孔子学院学习中文，一周两次课，每次1.5个小时。回忆起这段学习中文的日子，罗珊娜说：“孔院的老师都善良友好，我非常喜欢到孔院上中文课。”

致力于中国武术传播

罗珊娜因爱上中国武术开始学习中文，但她的武术训练一直未落下。自从1998年跟着师父朱荣富学武术，一直坚持到现在。

“我曾前往云南昆明参加杨氏太极拳训练，两次到四川成都参加武术比赛，还取得了不错的成绩。此外，我还多次参加在世界各地举办的武术比赛，捧回很多奖杯。”罗珊娜说。

随着上海武术俱乐部的影响力提升，罗珊娜和其他学员常受邀为一些大型活动进行武术表演。他们从来不问酬劳多少，有时甚至自掏腰包支付差旅费，前往外地演出，为的是让更多人了解中国武术。除了抓住一切机会介绍中国武术，武术俱乐部还通过与罗马尼亚著名导演合作，提升中国文化在罗马尼亚的影响力。“今年，81岁的师父有机会从幕后的武术指导走到台前，在这位导演的音乐剧中表演一段武术。”罗珊娜说。

对中医渐生兴趣

在中医诊所工作，罗珊娜耳濡目染，对中医渐渐产生了浓厚的兴趣。2019年，她前往山西太原参加了为期两周的中医工作坊，学习针灸。“那次工作坊是针对罗马尼亚医生的，只有我和另一位同学会讲中文。我觉得很骄傲！”罗珊娜说。

罗珊娜说，她的人生轨迹可以用3个关键词概括：武术、中文、中医。这些中国元素定义了现在的她，也滋养了她。她说，这些正是她人生的重要能量来源。

作为她的老师、好朋友，我为她找到愿意付出一生热情的事业而感到开心，也祝福她走得更远。

(责编：李依环、郝孟佳)