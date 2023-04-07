李 颖

西班牙格大孔院中国茶艺课堂。

学员米盖尔（左）和妻子参加由格大孔院开设的中华厨艺课。

西班牙格大孔院学员正在上中国民乐课。

西班牙格大孔院学员正在上中国书法课。

为了让中文基础薄弱的学习者和爱好者近距离接触中国文化，西班牙格拉纳达大学孔子学院（以下简称格大孔院）在2022-2023学年陆续推出多门体验式特色文化课程，包括中国书法、中国绘画、中国茶艺、中国武术、中华厨艺、中医、中国民乐等。

中文基础薄弱也能上文化课

这些课程用西班牙语教授，降低了学习门槛，吸引了越来越多的学员选修。

“我一直喜欢画画，对中国画和书法很感兴趣。当在格大孔院学习的孩子告诉我孔院有用西班牙语授课的中国绘画及书法课时，我马上就报名了！”安娜一边笑着说，一边跟笔者展示她刚刚画好的葡萄，“中国书法和画真美。只可惜我不懂汉字，看来我应该到孔院学中文。”

欧雷克西和辛娜是在西班牙学习的国际学生，他们选修的是中国茶艺课。“上了这门课，我不仅知道茶叶、水、温度有这么多讲究，而且体会到了内心的安然和平静，这种感觉真好！我也想到广东喝茶，想想那个场景就觉得是件开心的事。”辛娜按老师教授的方法认茶、品茶，乐在其中。

学员尼古拉斯喜欢拳击，也喜欢中国武术。“在我看来，中国武术不是为了打败对手，而是为了达到身心和谐，以此强健体魄。希望将来能更深入地了解中国武术，也希望能早日到中国学习武术。”尼古拉斯说。

文化课学员年龄分布广

孔院文化课学员的年龄不同，涵盖老、中、青三代，但他们都对中国文化充满热情，有的选择中医课，有的选择中华厨艺课，有的选择中国民乐课……

“中医太神奇了，治疗方法也很特别！”年近花甲的玛莉亚和路易斯在中医课上一边练习艾灸合谷穴，一边感慨。像他们这样对中医感兴趣的学生，在格大孔院还有很多。

安东尼奥就是其中一位，不过他是因为切切实实感受到了中医的功效而爱上了中医。“正是中医治好了我多年的腰疾，一听说格大孔院有中医课，我就赶快来了。没想到还可以练习拔罐，真是太棒了！”

米盖尔选修的是中华厨艺课，不仅自己学习，还把太太拉来一起学做中国菜。“圣诞晚宴全家聚会时，我们做了几道中国菜，把全家人惊艳到了。”米盖尔说。

学员卡门在格拉纳达大学食堂工作，一直都对中国菜很感兴趣。“以前我最喜欢的是三鲜炒面，但现在我发现有那么多中国菜，感觉进入了一个新的世界！”卡门希望在下一年春节时，可以在格大食堂的食谱里加上一些中国菜，让师生们都尝尝，特别是让在西班牙留学的中国留学生也能尝到故乡的味道。

西班牙男孩莫里奇是格拉纳达大学音乐专业的研究生，选修的是二胡。老师对他的印象是每次上课时都会早早到教室认真练习。“拨弦、揉弦是最难的，刚开始不得要领，甚至把指头弄抽筋。”这个高个子的西班牙男孩笑笑说，“但我会努力学好二胡、学好中文，希望有一天我能站在中国的舞台上表演，用中文向我的听众作介绍。”

将自己所学回馈更多人

格大孔院一些文化课程的老师曾是在孔院学习中文的学员，他们希望尽己之力，培养更多热爱中文和中国文化的学员。

格大孔院曾是音乐工作者鲁本学习中文的地方，也是激发他灵感、开始演奏和研究中国古典音乐的地方，现在他通过音乐把对中国音乐的热爱传递给更多的人。

受格大孔院之托，鲁本和他的搭档安碧卡开设了“中国民乐”特色文化课程，吸引了众多中国民乐爱好者报名选课。“音乐的魅力可以跨越国界，在我们还不懂中国乐器的时候，就被中国民乐所吸引。如今，我们希望有更多人能了解、感受到中国民乐之美。”鲁本说。

西班牙籍的中医课老师亚历山德罗多次前往中国学习武术和中医，回到西班牙后仍继续钻研，并将中医理论和方法应用在日常诊疗工作上。“课上，最让我感动的是看到学生们对中医感兴趣，真的是发自内心的高兴。这要感谢我的武术和中医老师以及多年前在格大孔院教我中文的老师，正是他们帮我建立基础，引我入门，让我进入这个神奇的领域，我希望将自己所学回馈更多的人。”

正如格大孔院中方院长卜珊所说：“特色文化课程为中文基础较弱的学员提供了一个了解中国文化的机会，反过来，学员们对中国文化的热情又激发了他们学习中文的兴趣，这正体现了文化课与语言课相辅相成，相得益彰。”

（作者系西班牙格拉纳达大学孔子学院公派中文教师）

(责编：李依环、郝孟佳)