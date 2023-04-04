新华社香港4月3日电 （记者张雅诗）首个香港高中公民与社会发展科（公民科）学生内地考察团3日出发，约250名来自香港不同学校的师生齐聚广深港高铁香港西九龙站，前往广州和深圳。

据介绍，考察团行程两天，将参观当地高科技公司和名胜古迹，并与内地中学生交流。不少香港学生表示，能到内地考察感到兴奋，希望借此机会了解祖国发展。

特区政府政务司司长陈国基3日上午在香港西九龙站送行时表示，很高兴见证香港与内地恢复全面通关后首个公民科内地考察团正式启动。他勉励同学在考察中了解国情和国家最新发展，加强国民身份认同，并思考如何把握国家发展带来的庞大机遇，成为香港和国家的贡献者和建设者。

特区政府教育局局长蔡若莲早前表示，教育局将安排每位修读公民科的高中学生参与一次内地考察，费用由该局承担，随团教师也获全额资助。她预计8月底前会有逾4万名学生参与内地考察团。

香港于2021／2022学年起在中四年级（相当于内地高一）推行公民与社会发展科课程，着重培养学生国民身份认同。内地考察是公民科课程的重要组成部分，旨在让高中学生通过实地考察活动，了解国情和国家的最新发展，增进对中华文化的认识。

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