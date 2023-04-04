本报记者 陶相安

“加油！主动点就有机会！”“漂亮！打得简单一些。”日前，在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县的全民健身公园体育馆和宣恩民族体育馆里，呐喊加油声此起彼伏。

3月31日，为期3天的第十三届中国中学生击剑锦标赛在湖北宣恩县开赛，来自23个省份和香港特别行政区的253支队伍、1300多名中学生击剑运动员齐聚宣恩，在击剑赛场竞技交流。

“这是我第一次代表学校参加比赛，能取得这样的成绩，非常激动。”来自北京市师达中学的王若秋在初中组女子花剑个人赛中以全胜战绩夺冠，赛后她表示自己仍需总结提升。“在1/4决赛中，对手的身材比我高大，这给我的进攻制造了许多麻烦。”在教练的指导下，王若秋及时调整战术打法，最终赢得比赛。“运动员要不断提升临场应变能力，这次比赛能跟众多优秀选手同场竞技，我收获很多。”王若秋说。

在初中组女子重剑个人赛1/8决赛中，来自陕西省西安经开第一学校的刘恬希以一剑之差负于对手，最终获得第十一名。“就差一剑！”15岁的刘恬希赛后哭了起来，她的父亲刘伟安慰说：“比赛总会有输有赢，下一次再赢回来。”据刘伟介绍，刘恬希从7岁开始练习击剑，“自从练习击剑，孩子更自信了，希望她通过这次比赛更好地积累经验。”

据中国中学生体育协会介绍，本次赛事分为初中、高中两个组别，设有男子、女子花剑、重剑、佩剑3个项目的个人赛和团体赛。其中各项目初中组男子、女子个人赛前两名将入选中国中学生体育代表团集训名单，备战2023年第二届U15（15岁以下）世界中学生夏季运动会。对此王若秋表示：“期待走上国际赛场，与更多优秀选手交流，了解他们的打法和战术，要抓住这次难得的机会。”

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 15 版）

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