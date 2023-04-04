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在校园播撒奥林匹克运动的种子（体坛观澜）

宣  汝
2023年04月04日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　走下赛场，走进校园，优秀运动员为青少年传授专业技能，传播体育精神，为校园体育发展提供了新思路

　　

　　近日，云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市蒙自一中和红河学院热闹非凡，一场特殊的“校园粉丝见面会”先后在两所学校举行。里约奥运会女排冠军成员魏秋月、北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧冠军齐广璞、伦敦奥运会男子体操团体金牌获得者郭伟阳来到学生中间，讲述他们的奥林匹克故事。

　　“31岁的我，终于完成了16岁时的梦想。”齐广璞追求梦想的道路，并非一帆风顺，前三次参加冬奥会均与奖牌无缘。他没有放弃梦想，选择继续征战，终于在北京冬奥会的赛场赢得金牌。齐广璞用自己的经历证明：“不要在困难面前气馁，不要害怕新的挑战，要学会迎难而上、追求卓越。”魏秋月与郭伟阳也各自讲述了参加奥运会的故事，参赛背后的艰辛不易，让同学们印象深刻。

　　奥运选手是很多青少年心中的榜样，他们在赛场上为国争光、敢于拼搏、奋勇争先，对青少年而言，是一堂堂生动的人生课。活动现场，魏秋月与学校排球队队员同场竞技，指导队员如何击球更加科学有效，并叮嘱队员在训练中要注意防护，避免受伤。

　　奥运冠军走进校园与同学们互动，不仅让同学们近距离感受榜样的风采，也让奥运选手直接把奥林匹克运动的种子播撒在校园、播撒在孩子们心间。在无锡市一所小学，跆拳道奥运冠军赵帅和郑姝音被孩子们团团围住：“你们是怎么练到黑带的？”“你们是怎么成为奥运冠军的？”两位奥运冠军耐心讲解。一问一答间，也将奥林匹克运动的种子深植于孩子心中。

　　今年2月，国家体育总局、中央机构编制委员会办公室、教育部、人力资源和社会保障部等四部门联合出台了《关于在学校设置教练员岗位的实施意见》，政策的引领，制度的保障，让优秀运动员进校任教的路径更加通畅。

　　走下赛场，走进校园，优秀运动员为青少年传授专业技能，传播体育精神，为校园体育发展提供了新思路。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月04日 15 版）
(责编：孙竞、李依环)

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