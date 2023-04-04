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以信息技术助力教育高质量发展（人民时评）

丁雅诵
2023年04月04日09:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　大力实施国家教育数字化战略行动，推进资源数字化、管理智能化、成长个性化、学习社会化，定能推动“人人可学、处处可学、时时可学”的教育生态加快形成

　　

　　一根网线，连接城乡，偏远地区的孩子得以走进名师课堂，共享优质资源；一个平台，好课荟萃，不同年龄、不同地域的人们能够齐聚“云端”，感受知识的魅力；一场直播，“太空授课”让普通人走近空间站，激发不同年龄段孩子对宇宙的想象和对科学的兴趣……在信息化无远弗届的今天，信息技术正为教育高质量发展注入强大动力。

　　数字教育蓬勃发展，为学习者带来切切实实的获得感。在智慧高教平台上，南开大学教授叶嘉莹开设的《中华诗词之美》成为热门课程之一，上万人从中领略到传统文化的无限魅力；在江西南昌国家职业教育虚拟仿真示范实训基地，学生借助虚拟现实设备和配套手柄，可以拆解、组装发动机，机械构造清晰呈现；在西藏墨脱，小学教室里装配起多媒体器材，“智慧课堂”实现全覆盖，为孩子们拓宽知识的大门……目前，我国近八成中小学生数字素养达到合格及以上水平，信息技术大大增加了知识普及的便利性，使教育质量有了看得见、摸得着的实质提升。

　　推进教育数字化，也为教育均衡发展提供了有力支撑。目前，我国智慧教育基础设施设备环境基本建成，中小学校园网络接入率达到100%，99.5%的中小学校拥有多媒体教室；高校上线慕课数量超过6.45万门，学习人数达10.88亿人次，建设数量和应用规模位居世界首位。教育数字化扩大了优质教育资源的覆盖面，有力促进了教育公平。

　　当前，随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，数字化转型成为教育改革发展的重要内容。党的二十大报告提出：“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。”大力实施国家教育数字化战略行动，落实丰富数字教育资源供给、构建广泛开放的学习环境、推动学习平台资源共享等举措，推进资源数字化、管理智能化、成长个性化、学习社会化，定能推动“人人可学、处处可学、时时可学”的教育生态加快形成。

　　同时也应看到，个别地区硬件落后、网络卡顿，数字鸿沟一定程度上依然存在；一些学生利用信息技术开展有效学习的能力不强，数字素养仍需提升；有的教师对数字工具和资源的应用较为表面化，数字化教学能力有待提高……种种问题，需要用发展的眼光加以对待，推出补短板专门举措加以解决。让优质教育资源借助信息技术可复制、可传播、可分享，将为建设学习型社会、学习型大国提供强大助力。

　　去年3月28日，国家智慧教育公共服务平台正式上线，如今访客量已超过11亿人次，成为世界最大的教育资源库。以信息技术助力教育高质量发展，是大势所趋、发展所需、改革所向。以高质量发展为主线，建强用好国家智慧教育公共服务平台，不断推动教育数字化，我们必能把握发展契机，让每个孩子都能享受到公平而有质量的教育。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月04日 05 版）
(责编：孙竞、李依环)

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