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带山里娃学编程（点赞新时代）

本报记者  叶传增
2023年04月04日09:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　山峦重叠，群山连绵。云南省沧源佤族自治县位于滇西南边境线上，全县约99%的面积是山区。

　　人们还记得，这个藏在大山里的小城，去年迎来一则喜讯：2021—2022学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”Coding创意编程赛项中，43人进入决赛，6人获奖。这6人中就有沧源县勐董镇中心完小教师陈元春培训的学生。而今年44岁的陈元春，其实是一名“半路出家”学习编程、从事少儿编程教学的乡村语文老师。

　　最初接触编程这一概念时，陈元春既兴奋又焦虑：“信息技术突飞猛进，乡村的孩子怎样跟上新发展？”

　　沧源县教育基础相对薄弱，教育信息化发展滞后。2018年，教育部教育技术与资源发展中心对口帮扶沧源县，给这里带来了教育信息化资源。当年11月，在企事业单位的支持下，沧源建设了一间县级创新学习中心，开展10场教师培训。陈元春就是县里第一批接受青少年编程教育培训的老师之一。

　　培训的编程教学方法，是通过可视化图形编程软件，像搭积木一样，组合不同功能模块的编程指令，以实现动画、游戏等特定的功能。即便如此，对于零基础“跨界”的陈元春来说，挑战也不小：“编程的过程涉及顺序、分支、循环等程序设计和思维方法，也会用到数学等学科的知识，还是有难度的。”

　　在参加培训的老师里，陈元春是年纪最大的。她一期不落地参加线上和线下培训课，并将课件拷贝回家，利用休息时间自学。学着学着，陈元春愈发感受到编程教育的重要：“学习编程不仅仅能见世面、开眼界，更能锻炼逻辑思维和创造力。”

　　勐董镇中心完小的学生大多来自周边村寨，平时寄宿在学校。经过培训，初步掌握青少年编程教学方法的陈元春，决定在学校组建编程兴趣小组。

　　学生的兴趣颇大，遇到的阻力却不小。“这不是在玩电脑游戏吗”“学编程会影响孩子学习”……由于当地大多数人不了解编程，陈元春在招募兴趣小组成员时处处碰壁：“做了半天工作，有的老师答应让自己班的学生来参加，结果开课那天，告诉我学生来不了了。”

　　拒绝源自不了解。陈元春想，先把课上起来。陈元春当时在五年级一个班任教，她做了一个决定：在不影响学习的前提下，利用自习的时间教自己班里的学生编程。

　　先教简单的图形化编程指令，然后教学生们运用指令，让动画角色动起来。初步熟悉编程操作后，再尝试做一些复杂的编程作品，比如成语动画、古诗词小游戏……学生们学得兴致盎然，一学期下来，每个孩子都制作出了一两个得意的编程作品。

　　很多原来不支持孩子学习编程的家长，看到孩子的作品后十分惊讶，不敢相信这样有趣又充满想象力的作品竟然出自自家孩子之手。家长们一改过去反对的态度，有的家长还专门给孩子买了电脑用于编程学习。

　　与此同时，其他老师也发现，经过一学期的编程学习，兴趣小组的学生无论是学习专注力，还是逻辑思维能力，都有了提升。

　　越来越多的孩子加入陈元春的编程兴趣小组，编程成了勐董镇中心完小最热门的兴趣课之一。

　　“编程带给学生的变化显而易见。”陈元春介绍，制作编程作品前，她会要求学生先画一个流程图整理思路，做完后还会让学生介绍自己的作品，锻炼语言表达能力，增强自信心。

　　据介绍，2019年以来，沧源县在全县中小学推广青少年编程教育。全县11所中学、13所中心校开设了编程课程，平均每年覆盖超过5000名中小学生。

　　“我想用编程建设家乡、实现梦想”“我想以后学习计算机专业”……学生们的心声，让陈元春欣慰又感动。“我也会更加努力。希望大山里的孩子能通过信息技术去拥抱更广阔的未来。”陈元春说。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月04日 04 版）
(责编：孙竞、李依环)

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