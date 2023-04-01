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在桂台湾教师乔迀：跨越海峡的“安居梦”

2023年04月01日21:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：在桂台湾教师乔迀：跨越海峡的“安居梦”

　　图为沙部·鲁比在家中打造的微型“运动场”。　张广权　摄

　　沙部·鲁比把房子装修成了理想的家。他把阳台弄成了微型“菜园”，种有九层塔、生菜、草莓等植物。把一间客房弄成了微型“运动场”，内设有攀岩墙、跳床、吊环等10多种运动设施，这里成了他儿子的乐园。

　　4月1日，隔着手机屏幕，沙部·鲁比与远在海峡彼岸的父母分享着他的“理想之家”和生活“小确幸”。

　　当天，沙部·鲁比正式乔迁新居，并邀请好友前来欢聚，他和妻子不到6点就起床张罗准备。

　　图为沙部·鲁比带领亲友参观新房。　张广权 摄

　　“我们特意准备了鸡和汤圆，寓意‘起家’和‘团圆’。”沙部·鲁比当天遵循台湾风俗民俗习惯，准备丰盛菜肴招待宾朋。

　　沙部·鲁比是南宁师范大学的一名台湾教师。2021年底，他通过公积金贷款在南宁师范大学武鸣校区附近购置了一套140平方米的住房，圆了自己的安家梦。

　　“小区空间和绿地面积都很大，环境和物业也很赞，最关键是小区内实现了人车分离，很适合运动。”谈及小区入住体验，沙部·鲁比给出“五星好评”。

　　与沙部·鲁比同天乔迁新居的还有他的同事台湾教师梁洲辅，两人入住同一小区。

　　梁洲辅新家设计注重实用性和美观性的统一，在储物空间上做到了极致，房子实用且舒适。

　　一月前，梁洲辅就把妈妈从台湾接来了大陆。“妈妈在台湾居住了大半辈子，对大陆充满陌生。”梁洲辅说，令人惊喜的是，母亲到大陆后一个月，表现出了惊人适应力，并对大陆各种生活文化产生了浓厚兴趣。“她觉得这里的生活环境好，人们很友好、很热情，让她感到非常温暖和舒适。”梁洲辅说。

　　当天，梁洲辅和妻子、龙凤胎儿女视频分享了乔迁之喜。他告诉记者，未来，将择机接妻儿来南宁工作读书，早日一家团圆。

　　图为梁洲辅母子二人和沙部·鲁比一家三口在新房中合影。　张广权 摄

　　“这是我在大陆的家，也是我一直以来渴望的安身立命之所。”梁洲辅表示，他在大陆收获事业，实现了安居梦，希望两岸早日实现统一，享受大陆繁荣发展带来的红利，“大陆永远是台湾同胞最坚实的后盾和最温暖的家。”

　　近年来，南宁师范大学给予台湾教师广阔发展空间，吸引了10余名台湾教师前来任教。“他们也有意在南宁购房，定居南宁。”南宁师范大学党委常委、党办校办主任陈名贤介绍，台湾教师搭起两岸文化交流桥梁，学校致力帮助他们在职业发展、安居、生活等各方面提供便利和支持，让他们能扎根广西，为广西发展提供智力支持。(作者 张广权)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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