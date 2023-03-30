邹耀遥文/图

意大利佛罗伦萨2022年中秋夜的朗月美景。

去年中秋，我在意大利，这是我在海外度过的第一个团圆佳节。尽管佛罗伦萨的节日氛围并不浓烈，可在这个象征团圆的传统节日里不做点什么，未免心绪难平。冬姐说，不如咱们一起出来赏月吧。去哪呢？整个佛罗伦萨只有米开朗基罗广场最合适了。

9月傍晚，约上七八好友，沿着弯弯曲曲的台阶，我们爬上了位于城南小山上的米开朗基罗广场。广场兴建于19世纪，以文艺复兴后三杰之一的米开朗基罗命名。我们在广场东北角寻了一个长长的石凳，摆上水果与零食，共话中秋。这里拥有整个佛罗伦萨最好的视野，站在广场上俯瞰，圣母百花大教堂高耸的穹顶和钟楼、见证着美第奇家族兴衰荣辱的旧宫、长眠着米开朗基罗和伽利略的圣十字圣殿……周边古迹仿佛正静静述说这座城市曾带给世界的文明与灿烂。月亮缓缓爬上了古城的天空，风云变幻，世事变迁，不变的唯有那皎洁月光。

明月掩映在云彩之中，若即若离，月光下是城东连绵不绝的田园与丘陵。这幅月下之景与我的家乡多么相似啊，这轮中秋月突然让我觉得格外亲切，我赶紧拿出手机，拍下了这一幕发给父母，在微信上“隔千里兮共明月”不也是一种浪漫吗？

微信发出的那一瞬间我才意识到，国内已经凌晨2点钟了，他们早已沉沉睡去。现代科技深刻地改变了我们的生活，万里之遥的距离只需一天的飞机，远方的游子与家人通信也不必再鸿雁传书，但我们始终无法改变自然规律带来的6小时时差，此时的思念，是科技无法改变也无法弥补的。

人生的聚散总是无常，却又如此奇妙。距离与时差拉远了国内的家人和朋友，却让我在这里结识了新的朋友。当天相聚的伙伴，都是在佛罗伦萨学习的公派留学生。冬姐的专业是建筑，旭哥主攻的是土木，老刘学的是水文，我研究的则是地质……我们来自不同学校、不同专业，在国内的学习和科研工作中难有交集，今夜却相聚在这座意大利古城之中。青怡正在一旁为大家准备着水果和零食，旭哥正鼓捣着新买的摄影设备打算定格今晚的月光。冬姐抱着吉他，老刘摇着沙锤，我也掏出了我的宝贝口琴。悠扬的琴声、欢快的和弦、跳跃的锤点、温柔的女声汇聚在此刻。轻柔的月光洒在广场上，旋律交织伴着我们的欢声笑语。

出国前，很多人告诉我，国外的学习与生活适应起来并不容易。刚来到这里时，我也经历过一段时间的慌乱和局促，语言、饮食和学习环境上的改变让我不知所措。但很快我就适应了佛罗伦萨的生活，我的适应期似乎比其他人都短，为此我还挺自得。今夜我才忽然发现，哪里是我的适应能力强，只不过是因为在这里相识了一群好友，我们交流着如何租房、办税号、跑居留，探讨着如何克服语言难关、更好融入外方课题组。为了论文和实验焦虑不已的时候，我们就一起出来聚一聚舒缓心情。好友们之间相互鼓励和支持，成了我在佛罗伦萨最难忘、最温暖的记忆。

伴着月光，我们品尝着托斯卡纳的红酒，分享着好友从国内捎来的月饼，也畅想着即将奔赴的未来与远方。“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”，我们的求学之路即将进入尾声，大家都已进入博士毕业论文的撰写阶段，很快就要回国、答辩、毕业、工作了。我们即将告别熟悉无比的校园生活，走出象牙塔，大步踏进时代大潮之中。冬姐希望在沿海继续她的研究工作，青怡打算回家乡发展，我和旭哥想着去中部城市工作，老刘还有些举棋不定……

“来吧，来这座城市和我们一起打拼吧。”我们纷纷劝着老刘。“好！明年我们在那里不见不散！”也许是未来和远方太迷人，也许是月光和美酒太醉人，老刘的脸有些微微泛红。

月光似水静默无声，映衬着古城的过去也照亮了我们的未来，寄托着思乡的感伤也带来了相聚的喜悦。也许下一个中秋节，我们都已完成了各自的学业，奔向远方，要在天南海北共赏一轮明月了。但无论如何，我们都不会忘记，那年中秋之夜在佛罗伦萨、在米开朗基罗广场上的那一轮月光。月光下，是我们在异国他乡相遇相知、畅谈理想与未来的地方，那是我们值得保留一生的回忆与青春。

（作者系中国地质大学（武汉）与意大利佛罗伦萨大学联合培养博士研究生）

(责编：李依环、熊旭)